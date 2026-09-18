Маласиа перешел в "Цинциннати"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Тирелл Маласиа перешел свободным агентом в "Цинциннати" из МЛС.

Летом 2022 "Юнайтед" приобрел Маласиа у "Фейеноорда" примерно за 15 миллионов фунтов, однако с тех пор Тирелл сыграл только 50 матчей за "красных дьяволов", также успев отлучиться на полсезона в ПСВ.



Раскрыться в "Юнайтед" Маласиа помешали проблемы физического и психологического характера, поэтому решение "дьяволов" не продлевать контракт 27-летнего голландца в конце прошлого сезона не стало сюрпризом.



Теперь Маласиа будет выступать за "Цинциннати", где Тирелл получил контракт до июня 2027 с опцией продления на сезон МЛС 2027/28.