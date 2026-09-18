"Ливерпуль" рассматривает Ли Дайкса на роль спортивного директора

Находясь в поисках нового спортивного директора, "Ливерпуль" провел переговоры с техническим директором "Брентфорда" Ли Дайксом.

Через считанные дни после закрытия летнего трансферного окна "Ливерпуль" объявил об уходе Ричарда Хьюза с поста спортивного директора.



Хьюз немедленно перешел на работу в "Аль-Хиляль", а "Ливерпуль" принялся искать нового спортивного директора и к настоящему моменту провел переговоры с рядом кандидатов.



Одним из них является Дайкс, который трудится в "Брентфорде" с мая 2019. Ли сыграл важную роль в том, что "пчелы" вышли в Премьер-Лигу в 2021 году и закрепились здесь.



Со стороны "Ливерпуля" также существует интерес к спортивному директору "Брентфорда" Филу Джайлсу, но того переманить было бы затруднительно.



"Ливерпуль" все еще может отказаться от приглашения специалиста со стороны — серьезным кандидатом на вакантный пост является технический директор "красных" Джулиан Уорд.



BBC добавляет, что процессом поисков нового спортивного директора руководит президент "Ливерпуля" Майк Гордон.