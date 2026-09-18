"Ливерпуль" рассматривает Ли Дайкса на роль спортивного директора

Ли Дайкс Находясь в поисках нового спортивного директора, "Ливерпуль" провел переговоры с техническим директором "Брентфорда" Ли Дайксом.

Через считанные дни после закрытия летнего трансферного окна "Ливерпуль" объявил об уходе Ричарда Хьюза с поста спортивного директора.

Хьюз немедленно перешел на работу в "Аль-Хиляль", а "Ливерпуль" принялся искать нового спортивного директора и к настоящему моменту провел переговоры с рядом кандидатов.

Одним из них является Дайкс, который трудится в "Брентфорде" с мая 2019. Ли сыграл важную роль в том, что "пчелы" вышли в Премьер-Лигу в 2021 году и закрепились здесь.

Со стороны "Ливерпуля" также существует интерес к спортивному директору "Брентфорда" Филу Джайлсу, но того переманить было бы затруднительно.

"Ливерпуль" все еще может отказаться от приглашения специалиста со стороны — серьезным кандидатом на вакантный пост является технический директор "красных" Джулиан Уорд.

BBC добавляет, что процессом поисков нового спортивного директора руководит президент "Ливерпуля" Майк Гордон.





Метки Брентфорд, Дайкс, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 95


Поиск: