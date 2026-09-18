Ираола "очень доволен Вирцем

Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что "очень доволен" своим плеймейкером Флорианом Вирцем.

В пяти матчах этого сезона, своего второго за "Ливерпуль" после перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов, 23-летний Вирц отдал лишь одну результативную передачу.



Однако Ираола предлагает не судить Вирца только по количеству результативных действий, потому что Флориан делает для команды много всего другого.



"Его стоит судить так же, как и любого другого: хорошо он играет или нет? Я всегда говорю, что нужно смотреть, как играет команда, когда ты на поле".



"Я очень доволен Флорианом, я очень высоко его ценю. Он понимает, что нам нужно от него. Он тренируется, чтобы помогать нам в каждом аспекте игры".



"Разумеется, он хочет добавить своей игре голы и результативные передачи, но он помогает нам со множеством различных вещей. Кроме того, в последнем матче нам удалось дать ему передышку, в которой он нуждался, потому что он очень старается в матчах", — цитирует Ираолу Sky Sports.