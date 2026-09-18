Тухеля "ранит", что он не дал сыграть Майну на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что ему до сих пор больно из-за того, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну не сыграл ни минуты на Чемпионате Мира минувшим летом.

Попав в заявку англичан на ЧМ-2026, весь турнир Майну провел на скамейке запасных. При этом Тухель успел попробовать в центре полузащиты даже Риса Джеймса и Эберечи Эзе.



По словам Тухеля, Майну в этом совершенно не виноват и тренировался превосходным образом.



"Я ожидал, что он будет выходить на футбольное поле, и мой долг — выпускать его на футбольное поле. Это целиком на мне. Он ничего не сделал неправильно во время Чемпионата Мира".



"Он был великолепен в плане своего поведения на тренировках. У нас просто была высокая конкуренция, плюс Рис поиграл в полузащите. Эллиот Андерсон был удивительно хорош, Деклан Райс — очень уникальный игрок".



"Мы доверяли им больше, чем доверяли Кобби. Ему было сложно. Это на мне".



"Он травмировался перед матчем против Франции (за третье место), поэтому мы не смогли дать ему никаких минут, и это ранит меня. Возможно, его это ранит больше, чем меня, но это была моя обязанность, обязанность — наградить его", — цитирует Тухеля Sky Sports.