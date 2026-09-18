Шоу и Балеба имеют шансы сыграть против "Фулхэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик подтвердил, что защитник Люк Шоу и полузащитник Карлос Балеба имеют шансы сыграть против "Фулхэма" в воскресенье.

Шоу не играет за "Юнайтед" с матча против "Эвертона" 6 сентября, тогда как Балеба до сих пор не дебютировал за свой новый клуб, будучи купленным у "Брайтона" за 70 миллионов фунтов.



Однако оба игроки почти залечили свои травмы и могут попасть в заявку "Юнайтед" на ближайший матч Премьер-Лиги.



"У них обоих есть некоторого рода шансы. Пока не на 100 процентов, но шансы есть".



"Что за травма у Шоу? Это краткосрочно, и ему просто важно поработать в преддверии матча, поэтому посмотрим, в каком состоянии он подойдет к уикенду", — цитирует Кэррика Sky Sports.