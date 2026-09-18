"Монако" собирается продать Балогана в январе

Фоларин Балоган "Монако" собирается продать нападающего Фоларина Балогана в зимнее трансферное окно, не сумев этого сделать минувшим летом.

В заключительный день летнего окна "Монако" едва не продал Балогана в "Эвертон" за 40 миллионов фунтов, однако Фоларин не прошел медобследование.

Когда медицинский вопрос был решен, и "Эвертон" решил, что все равно купит Балогана, уже сам Фоларин отказался от перехода к "ирискам".

Также "Монако" сохранил полузащитника Ламина Камара, которого надеялся заполучить "Челси", но финансовая ситуация заставляет монегасков продать одну из своих звезд.

"Мы будем придерживаться своего оригинального плана — найти решение для Балогана, Если мы найдем его, это даст "Монако" возможность сохранить Ламина и Головина до конца сезона", — сообщил спортивный директор "Монако" Тиаго Скуро RMC Sport.





Метки Балоган, Монако

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2026 15:00

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