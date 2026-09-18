Тухель вызвал Трента как правого защитника

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что вызвал Трента Александер-Арнольда из испанского "Реала" в качестве правого защитника.

Непопадание Трента в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира минувшим летом стало одним из самых больших сюрпризов, преподнесенных Тухелем.



Однако Тухель никогда не терял верю в Трента и призвал 27-летнего игрока на матчи Лиги Наций против Испании, Хорватии и Чехии в сентябре и октябре.



При этом Тухель рассматривает Александер-Арнольда правым защитником, а не полузащитником, которого Тренту довелось поиграть и в "Реале", и в своем бывшем клубе "Ливерпуле".



"Трент никогда не выпадал из поля зрения, он никогда не был среди недоступных для вызова, и это его шанс приехать на сбор и показать себя с лучшей стороны".



"Он хорошо начал сезон за "Реал", поиграв на двух позициях, но к нам он приедет как правый защитник".



"Как он может заслужить мое доверие? Проявляя себя. Нужно просто выигрывать конкуренцию".



"Его не было с нами на Чемпионате Мира, где мы доверились другим игрокам. Мне до сих пор не по себе из-за того решения, и сейчас время для него побороться за свое место".



"Он всегда говорил, что готов сражаться, особенно за сборную Англии. Так что теперь он должен доказать это. Мы ему более чем рады, это будет длинный сбор, и я уверен, он проявит себя", — цитирует Тухеля talkSPORT.