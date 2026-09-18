Палмер и Трент вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил имена 27 игроков вызванных на матчи Лиги Наций против Испании, Чехии и Хорватии.

Впервые с июня 2025 вызов в сборную получил правый защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд. В национальную команду был возвращен и атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер, также пропустивший ЧМ-2026.



Относительно Чемпионата Мира в заявку англичан были также добавлены Джаррад Брантуэйт из "Эвертона", Льюис Холл из "Ньюкасла", Майлс Льюис-Скелли из "Арсенала", Алекс Скотт из "Борнмута", Доминик Калверт-Левин из "Лидса", Джейсон Стил из "Брайтона" и Рио Нгумоа из "Ливерпуля".



Например, 36-летний Стил, ездивший на Чемпионат Мира только в качестве тренировочного голкипера, занял место травмированного голкипера "Кристал Пэлас" Дина Хендерсона.



За бортом Тухель оставил таких игроков, как Фил Фоден из "Манчестер Сити", Нони Мадуэке из "Арсенала", Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест", Рис Джеймс из "Челси", Олли Уоткинс из "Аль-Хиляля", Харри Магуайр из "Манчестер Юнайтед" и Джед Спенс из "Интера".



Добавим, Англия сыграет дома против Испании 26 сентября, спустя три дня сразится на выезде с Чехией, 3 октября отправится к хорватам, а еще через три дня примет дома Чехию.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Испании, Чехии и Хорватии



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джейсон Стил ("Брайтон"), Джеймс Траффорд ("Лидс").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Реал"), Джаррад Брантуэйт ("Эвертон"), Трево Чалоба ("Комо"), Марк Гехи, Нико О'Райли (оба — "Манчестер Сити"), Льюис Холл, Тино Ливраменто (оба — "Ньюкасл"), Эзри Конса ("Арсенал"), Джарелл Куанса ("Байер").



Полузащитники: Эллиот Андерсон ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал"), Майлс Льюис-Скелли, Деклан Райс (оба — "Арсенал"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Коул Палмер ("Челси"), Алекс Скотт ("Борнмут").



Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Лидс"), Эберечи Эзе, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Энтони Гордон ("Барселона"), Харри Кейн ("Бавария"), Рио Нгумоа ("Ливерпуль"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Морган Роджерс ("Челси").