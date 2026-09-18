Артета рассчитывает на Дьекереша

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что по-прежнему рассчитывает на нападающего Виктора Дьекереша.

В начале нового сезона Дьекереш проигрывает конкуренцию на своей позиции Каю Хаверцу. В рамках Премьер-Лиги Виктор лишь вышел на 12 минут против "Челси", а три других матча целиком провел на скамейке запасных.



Однако это совсем не означает, что Дьекереш угодил в опалу к Артете. Микель намекает, что 28-летний швед выйдет против "Брайтона" в субботу.



"Он сыграл не так много минут, особенно в Премьер-Лиге. Но на прошлой неделе он сыграл в Неаполе и провел хороший матч".



"Здесь важен момент времени, а также нам нужно обеспечить ему всю поддержку и веру, которые необходимы ему, чтобы проявлять себя. Мы знаем, каким игроком обладаем, знаем его умение забивать голы и что он может дать команде".



"Эта команда определенно научилась делать другие вещи в этом сезоне. Здесь нет ничего уникального для Виктора, для каждого. Это постоянное развитие — игрока и команды. Наша задача и особенно моя задача в том, чтобы это учитывать, находить эти связи и вселять в игроков уверенность".



"Вы знаете, что нужно нападающему. Им нужно забивать голы, это придаем им энергии. Завтра будет матч. Надеюсь, он проявит себя в нем", — цитирует Артету Sky Sports.