Алонсо: "Хендерсон сыграл важную роль"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что полузащитник Джордан Хендерсон уже приносит пользу команде, даже не дебютировав.

Хендерсон до сих пор не дебютировал за "Челси" по причине травмы запястья, которую он получил в сборной Англии на Чемпионате Мира минувшим летом.



Однако огромный опыт 36-летнего полузащитника и его личные качества позволяют "Челси" извлекать выгоду каждый день.



"Мы проанализировали, чего мы хотим, чтобы иметь хороший баланс между зрелостью, опытом, талантом, энергией, и поэтому мы предприняли этот шаг. И я думаю, мы прибавили в этом отношении".



"Джордан, будучи полузащитником, сыграл важную роль в плане своего влияния на других игроков. Он обладает этим мастерством и характером, чтобы улучшать других игроков и помогать им", — цитирует Алонсо Evening Standard.