5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 18 сентября, поединком "Брентфорда" и "Челси" стартует 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



У "Брентфорда" 10 ничейных результатов в 14 последних матчах Премьер-Лиги (2 победы, 2 ничьи). "Пчелы" не проигрывают дома в чемпионате уже шесть поединков кряду (1 победа, 5 ничьих).



"Челси" выиграл лишь один из шести последних матчей Премьер-Лиги за пределами "Стэмфорд Бридж" (1 ничья, 4 поражения). В 2026 году только "Кристал Пэлас" (23) пропустил на выездах в высшем дивизионе голов больше, чем "синие" (21).



"Брентфорд" не выиграл ни одной из пяти домашних встреч с "Челси" в Премьер-Лиге, все четыре последние завершив вничью (1 поражение). "Синие" потерпел три поражения в пяти первых матчах против "пчел" в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья), но в пяти последних — ни одного (2 победы, 3 ничьи).



В лазарете "Брентфорда" остаются Натан Коллинс, Сепп Ван ден Берг, Кайе Фуро, Антони Миламбо и Джош Дасилва. Матиас Йенсен под вопросом.



"Челси" предстоит оценить состояние Риса Джеймса, Марко Палестры, Джордана Хендерсона, Мойсеса Кайседо и Жоао Педро. Пеп Чаваррия может вытеснить Йоррела Хато из стартового состава.