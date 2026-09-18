5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 18 сентября, поединком "Брентфорда" и "Челси" стартует 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
У "Брентфорда" 10 ничейных результатов в 14 последних матчах Премьер-Лиги (2 победы, 2 ничьи). "Пчелы" не проигрывают дома в чемпионате уже шесть поединков кряду (1 победа, 5 ничьих).
"Челси" выиграл лишь один из шести последних матчей Премьер-Лиги за пределами "Стэмфорд Бридж" (1 ничья, 4 поражения). В 2026 году только "Кристал Пэлас" (23) пропустил на выездах в высшем дивизионе голов больше, чем "синие" (21).
"Брентфорд" не выиграл ни одной из пяти домашних встреч с "Челси" в Премьер-Лиге, все четыре последние завершив вничью (1 поражение). "Синие" потерпел три поражения в пяти первых матчах против "пчел" в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья), но в пяти последних — ни одного (2 победы, 3 ничьи).
В лазарете "Брентфорда" остаются Натан Коллинс, Сепп Ван ден Берг, Кайе Фуро, Антони Миламбо и Джош Дасилва. Матиас Йенсен под вопросом.
"Челси" предстоит оценить состояние Риса Джеймса, Марко Палестры, Джордана Хендерсона, Мойсеса Кайседо и Жоао Педро. Пеп Чаваррия может вытеснить Йоррела Хато из стартового состава.
18.09.2026 09:00
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Нужно побеждать.
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