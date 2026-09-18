5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Коул Палмер и Морган Роджерс В пятницу, 18 сентября, поединком "Брентфорда" и "Челси" стартует 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

У "Брентфорда" 10 ничейных результатов в 14 последних матчах Премьер-Лиги (2 победы, 2 ничьи). "Пчелы" не проигрывают дома в чемпионате уже шесть поединков кряду (1 победа, 5 ничьих).

"Челси" выиграл лишь один из шести последних матчей Премьер-Лиги за пределами "Стэмфорд Бридж" (1 ничья, 4 поражения). В 2026 году только "Кристал Пэлас" (23) пропустил на выездах в высшем дивизионе голов больше, чем "синие" (21).

"Брентфорд" не выиграл ни одной из пяти домашних встреч с "Челси" в Премьер-Лиге, все четыре последние завершив вничью (1 поражение). "Синие" потерпел три поражения в пяти первых матчах против "пчел" в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья), но в пяти последних — ни одного (2 победы, 3 ничьи).

В лазарете "Брентфорда" остаются Натан Коллинс, Сепп Ван ден Берг, Кайе Фуро, Антони Миламбо и Джош Дасилва. Матиас Йенсен под вопросом.

"Челси" предстоит оценить состояние Риса Джеймса, Марко Палестры, Джордана Хендерсона, Мойсеса Кайседо и Жоао Педро. Пеп Чаваррия может вытеснить Йоррела Хато из стартового состава.





Метки анонс тура, Брентфорд, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2026 09:00

Количество просмотров Просмотров: 430

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. yamateh 18.09.2026 09:50 # yamateh
    Нужно побеждать.

    (ответить)

  2. nareiko-rip 18.09.2026 09:12 # nareiko-rip
    iPhone 18 Pro Max в России — это кирпич. Телефон вышел с рекордным количеством ограничений, пишут Известия.

    Недоступны аж (!) 18 функций, включая новую Siri, интеграцию с ChatGPT, Writing Tools, Genmoji, Image Playground и другие ИИ-фичи.

    Также русский язык недоступен в Live Translation для AirPods, звонков и сообщений. Плюс добавьте сюда удаленные приложения и сервисы.

    (ответить)

  3. bangladesh 18.09.2026 09:09 # bangladesh
    поймал себя на мысли, что я не верю в трансферы, ибо большинство недавних новичков, которые пришли бистами на бумаге, не показывают и половину своего тайпикал перфоманса. и тут на ум приходят слова Юрича:

    «Я верю в тренировки, другие верят в трансферы»...

    мы тогда все смеялись с этих слов, но сейчас я потихоньку начинаю осознавать важность его видения футбольных процессов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: