"Ливерпуль" договаривается о покупке Камара в январе
"Ливерпуль" надеется приобрести полузащитника "Монако" Ламина Камара в зимнее трансферное окно.
В заключительный день летнего трансферного окна у Камара сорвался переход в "Челси" стоимостью 47 миллионов фунтов. В самый последний момент "Монако" внезапно отказался от сделки, что привело "синих" в ярость.
"Челси" сохраняет интерес к Камара, но к следующему лету количество претендентов на Ламина может значительно вырасти, как и его цена.
Поэтому "Ливерпуль" надеется сработать на опережение, заполучив Камара в январе. Бывший ведущий скаут "Манчестер Юнайтед" Мик Браун поведал Football Insider, что "красные" уже ведут переговоры по согласованию трансфера 22-летнего сенегальца.
Минувшим летом полузащита "Ливерпуля" осталась без усиления. "Красные" так и не восполнили потерю Кертиса Джонса, проданного в "Интер".
18.09.2026 08:00
Просмотров: 210
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
ох уж эти подзалупальные гиены всегда поднюхивают за прайдом
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий