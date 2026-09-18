"Ливерпуль" договаривается о покупке Камара в январе

Ламин Камара "Ливерпуль" надеется приобрести полузащитника "Монако" Ламина Камара в зимнее трансферное окно.

В заключительный день летнего трансферного окна у Камара сорвался переход в "Челси" стоимостью 47 миллионов фунтов. В самый последний момент "Монако" внезапно отказался от сделки, что привело "синих" в ярость.

"Челси" сохраняет интерес к Камара, но к следующему лету количество претендентов на Ламина может значительно вырасти, как и его цена.

Поэтому "Ливерпуль" надеется сработать на опережение, заполучив Камара в январе. Бывший ведущий скаут "Манчестер Юнайтед" Мик Браун поведал Football Insider, что "красные" уже ведут переговоры по согласованию трансфера 22-летнего сенегальца.

Минувшим летом полузащита "Ливерпуля" осталась без усиления. "Красные" так и не восполнили потерю Кертиса Джонса, проданного в "Интер".





Метки Камара, Ливерпуль, Монако

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2026 08:00

Количество просмотров Просмотров: 210

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. meshuggah 18.09.2026 08:06 # meshuggah
    ох уж эти подзалупальные гиены всегда поднюхивают за прайдом

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: