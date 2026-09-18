"Ливерпуль" договаривается о покупке Камара в январе

"Ливерпуль" надеется приобрести полузащитника "Монако" Ламина Камара в зимнее трансферное окно.

В заключительный день летнего трансферного окна у Камара сорвался переход в "Челси" стоимостью 47 миллионов фунтов. В самый последний момент "Монако" внезапно отказался от сделки, что привело "синих" в ярость.



"Челси" сохраняет интерес к Камара, но к следующему лету количество претендентов на Ламина может значительно вырасти, как и его цена.



Поэтому "Ливерпуль" надеется сработать на опережение, заполучив Камара в январе. Бывший ведущий скаут "Манчестер Юнайтед" Мик Браун поведал Football Insider, что "красные" уже ведут переговоры по согласованию трансфера 22-летнего сенегальца.



Минувшим летом полузащита "Ливерпуля" осталась без усиления. "Красные" так и не восполнили потерю Кертиса Джонса, проданного в "Интер".