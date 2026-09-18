"Пэлас" и "Борнмут" стартовали в Лиге Европы с побед

"Кристал Пэлас" и "Борнмут" стартовали с побед на общем этапе Лиги Европы, одолев польский "Лех" и испанский "Реал Сосьедад", соответственно.

"Пэлас" посчастливилось открыть счет уже на 10-й минуте, когда Йереми Пино завладел мячом после вброса соперником аута, ворвался в штрафную по центру и поразил ворота — 1:0.



На 27-й минуте Адам Уортон подал угловой, а Крис Ричардс неотразимо пробил головой — 2:0.



На 34-й минуте Йорген Ларсен уверенно реализовал пенальти, заработанный Пино — 3:0.



Во втором тайме "орлы" чувствовали себя расслабленно, но еще один гол все-таки забили. В самой концовке Эдди Нкетиа принял мяч на правом краю штрафной, улучшил свою позицию и нанес удар в дальний угол ворот — 4:0.



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В начале матча в Сан-Себастьяне Джастин Клюйверт дважды отправил мяч в сетку. В первом случае он угодил в офсайд, зато во втором по всем правилам замкнул удобный прострел Адриена Трюффера с края штрафной площади — 0:1.



На 20-й минуте Алекс Скотт классно забросил мяч в район дальней штанги, а подключившийся Райан головой опустил снаряд в ворота — 0:2.



Вскоре у "Борнмута" был момент на третий гол, но Эванилсон головой пробил в штангу.



В начале второго тайма Серхио Гомес направил мяч в штрафную "вишенок", а снаряд, никого не задев, заскочил в ворота Джордже Петровича — 1:2. Более счет уже не изменился.



"Кристал Пэлас" (Англия) — "Лех" (Польша) — 4:0 (3:0)



Голы: Пино 10, Ричардс 27, Ларсен 34 (пен), Нкетиа 89.



"Кристал Пэлас": Бенитес, Аанор, Ричардс (Канво 74), Дисаси, Халаили (Мингеса 62), Тимбер (Макнил 62), Уортон, Митчелл, Пино, Камада (Сарр 74), Ларсен (Нкетиа 74).



"Реал Сосьедад" (Испания) — "Борнмут" (Англия) — 1:2 (0:2)



Голы: Гомес 57 — Клюйверт 11, Райан 20.



"Борнмут": Петрович, Смит (Диаките 63), Хилл, Силва, Трюффер, Адамс (Кристи 63), Скотт, Райан (Доак 71), Клюйверт (Брукс 83), Тавернье, Эванилсон (Родригес 71).