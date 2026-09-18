"Пэлас" и "Борнмут" стартовали в Лиге Европы с побед

Йорген Ларсен "Кристал Пэлас" и "Борнмут" стартовали с побед на общем этапе Лиги Европы, одолев польский "Лех" и испанский "Реал Сосьедад", соответственно.

"Пэлас" посчастливилось открыть счет уже на 10-й минуте, когда Йереми Пино завладел мячом после вброса соперником аута, ворвался в штрафную по центру и поразил ворота — 1:0.

На 27-й минуте Адам Уортон подал угловой, а Крис Ричардс неотразимо пробил головой — 2:0.

На 34-й минуте Йорген Ларсен уверенно реализовал пенальти, заработанный Пино — 3:0.

Во втором тайме "орлы" чувствовали себя расслабленно, но еще один гол все-таки забили. В самой концовке Эдди Нкетиа принял мяч на правом краю штрафной, улучшил свою позицию и нанес удар в дальний угол ворот — 4:0.

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В начале матча в Сан-Себастьяне Джастин Клюйверт дважды отправил мяч в сетку. В первом случае он угодил в офсайд, зато во втором по всем правилам замкнул удобный прострел Адриена Трюффера с края штрафной площади — 0:1.

На 20-й минуте Алекс Скотт классно забросил мяч в район дальней штанги, а подключившийся Райан головой опустил снаряд в ворота — 0:2.

Вскоре у "Борнмута" был момент на третий гол, но Эванилсон головой пробил в штангу.

В начале второго тайма Серхио Гомес направил мяч в штрафную "вишенок", а снаряд, никого не задев, заскочил в ворота Джордже Петровича — 1:2. Более счет уже не изменился.

"Кристал Пэлас" (Англия) — "Лех" (Польша) — 4:0 (3:0)

Голы: Пино 10, Ричардс 27, Ларсен 34 (пен), Нкетиа 89.

"Кристал Пэлас": Бенитес, Аанор, Ричардс (Канво 74), Дисаси, Халаили (Мингеса 62), Тимбер (Макнил 62), Уортон, Митчелл, Пино, Камада (Сарр 74), Ларсен (Нкетиа 74).

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Борнмут" (Англия) — 1:2 (0:2)

Голы: Гомес 57 — Клюйверт 11, Райан 20.

"Борнмут": Петрович, Смит (Диаките 63), Хилл, Силва, Трюффер, Адамс (Кристи 63), Скотт, Райан (Доак 71), Клюйверт (Брукс 83), Тавернье, Эванилсон (Родригес 71).





Метки Борнмут, Кристал Пэлас, Лех, Лига Европы, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2026 00:00

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