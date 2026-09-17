"Сити" сокрушил "Норвич" в Кубке Лиги

Дубль 17-летнего дебютанта Флойда Самба помог "Манчестер Сити" разгромить "Норвич" из Чемпионшипа со счетом 5:0 и выйти в 4-й раунд Кубка Лиги.

Хозяева "Этихад" неторопливо начали матч. Гости довольно неплохо сдерживали своего соперника, не позволяя тому создавать моменты и просто наносить удары.



Однако "Норвич" продержался только до 29-й минуты, когда Нико О'Райли навесил с левого фланга, голкипер неудачно сыграл на выходе, а Аллан немедленно направил мяч в голову 17-летнего Флойда Самба — 1:0.



Спустя всего три минуты Райан Шерки реализовал выходил один на один, нанеся удар с границы штрафной площади — 2:0.



Второй тайм начался с третьего гола "горожан". Аллан продвинулся вдоль границы штрафной, затем на резкой смене курса освободился от опеки и пробил низом — 3:0.



На 54-й минуте юный Самба получил мяч на левом краю штрафной и, не встретив сопротивления, нанес обводящий удар — 4:0.



В остатке матча хозяева упустили немало моментов. Гости однажды огрызнулись голом, который из-за офсайда не был засчитан.



Точка в матче была поставлена на последней минуте основного времени, когда Рико Льюис пропустил мяч на вышедшего на замену Райана Макайду, а тот пробил в касание — 5:0.



Юниоры и резервисты "Сити" уверенно разобрались с соперником ниже классом. В 1/8 финала "горожан" ожидает домашний матч против "Брайтона".



"Манчестер Сити" — "Норвич" — 5:0 (2:0)



Голы: Самба 29, 54, Шерки 32, Аллан 48, Макайду 90.



"Манчестер Сити": Рульи, Льюис, Хусанов, Рейс, О'Райли, Буадди, Ковачич, Самба, Аллан (Брейтуэйт 71), Аит-Нури, Шерки (Макайду 45).



"Норвич": Гримшоу, Фишер, Алвес (Макконвилл 71), Дарлинг, Йонгва, Райт, Филд, Црнац (Мусаба 62), Слиман (Туре 71), Диалло (Магома 45), Квистгорден (Швартау 85).



Предупреждение: Фишер.