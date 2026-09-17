Алонсо: "Челси" нуждался в обновлении, а не перезагрузке"
Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что минувшим летом его клуб нуждался в "обновлении", а не "перезагрузке".
После разочаровывающей концовки прошлого сезона "Челси" пригласил Алонсо на тренерский мостик, а также отказался от своей стратегии по подписанию исключительно талантливой молодежи и приобрел ряд опытных игроков.
Однако Алонсо не считает это перезагрузкой и уверяет, что имеет общее с руководством "Челси" представление насчет развития клуба.
"Я бы сказал, не перезагрузка, а обновление. Нужно было изменить направление или принять решения насчет другого направления".
"Моя главная забота — это состав, команда, имеющиеся игроки. Нужно понимать, на какой стадии своей карьеры они находятся, в какие моменты мы хотим выпускать их, что мы можем улучшить".
"Для меня это важные решения, важные вещи, которые нужно было проанализировать передо переходом сюда. И когда мы согласились, что хотим двигается в одном направлении, осталось принять эти решения".
"Некоторые из них мы приняли, другие будут приняты, но мы уверены насчет них".
"Сейчас время соревноваться. Сейчас важно не развитие, сейчас важно упорно трудиться с командой, становиться лучше, учиться на ошибках и на хороших вещах, и мы находимся в процессе этого", — сообщил Алонсо Sky Sports.
17.09.2026 23:00
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