Алонсо: "Челси" нуждался в обновлении, а не перезагрузке"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что минувшим летом его клуб нуждался в "обновлении", а не "перезагрузке".

После разочаровывающей концовки прошлого сезона "Челси" пригласил Алонсо на тренерский мостик, а также отказался от своей стратегии по подписанию исключительно талантливой молодежи и приобрел ряд опытных игроков.



Однако Алонсо не считает это перезагрузкой и уверяет, что имеет общее с руководством "Челси" представление насчет развития клуба.



"Я бы сказал, не перезагрузка, а обновление. Нужно было изменить направление или принять решения насчет другого направления".



"Моя главная забота — это состав, команда, имеющиеся игроки. Нужно понимать, на какой стадии своей карьеры они находятся, в какие моменты мы хотим выпускать их, что мы можем улучшить".



"Для меня это важные решения, важные вещи, которые нужно было проанализировать передо переходом сюда. И когда мы согласились, что хотим двигается в одном направлении, осталось принять эти решения".



"Некоторые из них мы приняли, другие будут приняты, но мы уверены насчет них".



"Сейчас время соревноваться. Сейчас важно не развитие, сейчас важно упорно трудиться с командой, становиться лучше, учиться на ошибках и на хороших вещах, и мы находимся в процессе этого", — сообщил Алонсо Sky Sports.