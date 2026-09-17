"Челси" стал ближе к обретению нового стадиона
Перестановки в структуре владельцев "Челси" должны помочь лондонскому клубу обзавестись более просторным стадионом.
Стадион "Стэмфорд Бридж", который является домом для "Челси" с 1905 года, сейчас вмещает только около 40,000 зрителей.
Для сравнения, вместимость каждого стадиона других клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги — "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" — составляет 60,000 зрителей или более.
До сих пор решение этой задачи сдерживали разногласия среди совладельцев "Челси", однако на текущей неделе Тодд Бели и Марк Уолтер продали свои доли компании Clearlake Capital, которая теперь получила полный контроль над клубом.
Daily Mail ожидает, что теперь "Челси" сделает выбор между двумя вариантами: полный снос "Стэмфорд Бридж" со строительством на его месте нового стадиона или возведение новой арены в другом месте Лондона.
Вариант с поэтапной реконструкцией "Стэмфорд Бридж", трибуна за трибуной, был отброшен.
Строительство нового стадиона в другом месте столицы — например, в Эрлс-Корт — является самым быстрым вариантом, в противном случае, если "Челси" не захочет переезжать, клубу потребуется временный дом на семь-восемь лет.
17.09.2026 22:00
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Последние комментарии:
Хорошая новость для фанатов Челси. Увольнение фантазёра Бели и реальные цели для развития клуба… правда проект не простой. Дело в том, что земля в Челси одна из самых дорогих в Лондоне. Затраты будут очень большие, но у Челси много кеша.
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чупси - пацаны ваще ребята
классно обновили состав
ща со стадиком порешают, добавив +20к зрителей = стабильно будут в 4ке АПЛ
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