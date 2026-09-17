"Челси" стал ближе к обретению нового стадиона

Перестановки в структуре владельцев "Челси" должны помочь лондонскому клубу обзавестись более просторным стадионом.

Стадион "Стэмфорд Бридж", который является домом для "Челси" с 1905 года, сейчас вмещает только около 40,000 зрителей.



Для сравнения, вместимость каждого стадиона других клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги — "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" — составляет 60,000 зрителей или более.



До сих пор решение этой задачи сдерживали разногласия среди совладельцев "Челси", однако на текущей неделе Тодд Бели и Марк Уолтер продали свои доли компании Clearlake Capital, которая теперь получила полный контроль над клубом.



Daily Mail ожидает, что теперь "Челси" сделает выбор между двумя вариантами: полный снос "Стэмфорд Бридж" со строительством на его месте нового стадиона или возведение новой арены в другом месте Лондона.



Вариант с поэтапной реконструкцией "Стэмфорд Бридж", трибуна за трибуной, был отброшен.



Строительство нового стадиона в другом месте столицы — например, в Эрлс-Корт — является самым быстрым вариантом, в противном случае, если "Челси" не захочет переезжать, клубу потребуется временный дом на семь-восемь лет.