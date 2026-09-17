"Арсенал" не собирается продавать Субименди в январе

"Арсенал" не собирается продавать полузащитника Мартина Субименди в зимнее трансферное окно.

Субименди еще в концовке прошлого сезона стал проигрывать конкуренцию юниору Майлсу Льюис-Скелли, а этим летом положение Мартина только усугубилось из-за прихода в "Арсенал" дорогостоящего Бруно Гимараэса.



Последние недели ходят упорные слухи, что Субименди собирается уйти из "Арсенала" в январе, если к тому времени его ситуация с игровым временем не улучшится, и "Реал" называется наиболее вероятным направлением для Мартина.



Как сообщает Football Insider, Субименди действительно расстроен количеством своей игровой практики, однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета дорожит соотечественником.



В этом сезоне "Арсеналу" предстоит играть на четырех фронтах, и Артета уверен, что у Субименди еще будут возможности проявить себя. Микель совершенно точно не отпустит 27-летнего испанца посреди кампании.