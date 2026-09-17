Кэррик сохраняет полную поддержку "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик сохраняет полную поддержку высшего руководства "Манчестер Юнайтед".
Безынициативная игра "Юнайтед" на старте нового сезона заметно контрастирует с тем искрометным футболом, который "красные дьяволы" демонстрировали в заключительные месяцы прошлого сезона, когда Кэррик принял команду на временной основе. То футбол обеспечил клубу возвращение в Лигу Чемпионов, а Майклу — постоянный контракт.
После четырех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" занимает только 13-е место с четырьмя набранными очками, а накануне "дьяволы" вылетели из Кубка Лиги, потерпев домашнее поражение 2:3 от "Брайтона".
Несмотря на резко усилившиеся спекуляции насчет будущего Кэррика, увольнение Майклу не грозит и даже не обсуждается внутри клуба, утверждает TEAMtalk.
Боссы "Юнайтед" не собираются принимать поспешных решений и по-прежнему считают Кэррика правильным человеком, чтобы вести команду вперед в долгосрочной перспективе, но одновременно отвергают предположения, что Майкл не получил достаточной поддержки на трансферном рынке минувшим летом.
В отличие от некоторых фанатов, внутри клуба нет ощущения паники. Кэррик получит время и возможности, чтобы улучшить результаты.
17.09.2026 19:00
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Блять сложно конечно в жто поверит, но 3 года подряд примерно одинаковые заголовки читать стремно конечно.
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После таких заголовков следует увольнение.
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Да подожди еще
Все же с этого начинается)))
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Карета превратилась в тыкву
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