Кэррик сохраняет полную поддержку "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик сохраняет полную поддержку высшего руководства "Манчестер Юнайтед".

Безынициативная игра "Юнайтед" на старте нового сезона заметно контрастирует с тем искрометным футболом, который "красные дьяволы" демонстрировали в заключительные месяцы прошлого сезона, когда Кэррик принял команду на временной основе. То футбол обеспечил клубу возвращение в Лигу Чемпионов, а Майклу — постоянный контракт.



После четырех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" занимает только 13-е место с четырьмя набранными очками, а накануне "дьяволы" вылетели из Кубка Лиги, потерпев домашнее поражение 2:3 от "Брайтона".



Несмотря на резко усилившиеся спекуляции насчет будущего Кэррика, увольнение Майклу не грозит и даже не обсуждается внутри клуба, утверждает TEAMtalk.



Боссы "Юнайтед" не собираются принимать поспешных решений и по-прежнему считают Кэррика правильным человеком, чтобы вести команду вперед в долгосрочной перспективе, но одновременно отвергают предположения, что Майкл не получил достаточной поддержки на трансферном рынке минувшим летом.



В отличие от некоторых фанатов, внутри клуба нет ощущения паники. Кэррик получит время и возможности, чтобы улучшить результаты.