Кэррик сохраняет полную поддержку "Юнайтед"

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик сохраняет полную поддержку высшего руководства "Манчестер Юнайтед".

Безынициативная игра "Юнайтед" на старте нового сезона заметно контрастирует с тем искрометным футболом, который "красные дьяволы" демонстрировали в заключительные месяцы прошлого сезона, когда Кэррик принял команду на временной основе. То футбол обеспечил клубу возвращение в Лигу Чемпионов, а Майклу — постоянный контракт.

После четырех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" занимает только 13-е место с четырьмя набранными очками, а накануне "дьяволы" вылетели из Кубка Лиги, потерпев домашнее поражение 2:3 от "Брайтона".

Несмотря на резко усилившиеся спекуляции насчет будущего Кэррика, увольнение Майклу не грозит и даже не обсуждается внутри клуба, утверждает TEAMtalk.

Боссы "Юнайтед" не собираются принимать поспешных решений и по-прежнему считают Кэррика правильным человеком, чтобы вести команду вперед в долгосрочной перспективе, но одновременно отвергают предположения, что Майкл не получил достаточной поддержки на трансферном рынке минувшим летом.

В отличие от некоторых фанатов, внутри клуба нет ощущения паники. Кэррик получит время и возможности, чтобы улучшить результаты.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2026 19:00

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  1. quavo 17.09.2026 20:13 # quavo
    Блять сложно конечно в жто поверит, но 3 года подряд примерно одинаковые заголовки читать стремно конечно.

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  2. glforevery 17.09.2026 19:50 # glforevery
    После таких заголовков следует увольнение.

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  3. theo-zm 17.09.2026 19:37 # theo-zm
    Да подожди еще
    Все же с этого начинается)))

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  4. puhovik-vengera 17.09.2026 19:28 # puhovik-vengera
    Карета превратилась в тыкву

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