Уортон рад остаться в "Пэлас" до конца контракта

Полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон заявил, что был бы рад остаться на "Селхерст Парк" до конца своего контракта.

Минувшим летом Уортона сватали в большие клубы, включая "Манчестер Сити", однако "Пэлас" всегда исключал продажу Адама.



Сам Уортон тоже не помышлял о расставании с "Пэлас" и не вел никаких переговоров. 22-летний англичанин рад и дальше выступать за "орлов".



"Я никогда толком не думал о трансферах этим летом. Я держался очень далеко от этого. Мой агент мне толком ничего не говорил, а я не хотел ничего знать. Раз я не собирался переходить, то мне не нужно было получать никакой информации. Я никогда не думал о другом клубе, я всегда был здесь, тренировался и предвкушал новый сезон, нового тренера, приход новых игроков".



"У меня остается три года (по контракту) в "Пэлас", и я лишь знаю, что проведу здесь три года, только если не постучится другой клуб или я не подпишу новый контракт. Я двигаюсь неделя за неделей, матч за матчем. Это помогает мне быть лучшей версией себя и сохранять концентрацию на ближайшем будущем".



"По сути ничего больше здесь нет. Я рад играть матчи и стараюсь становиться лучше", — цитирует Уортона The Athletic.