Поттер: "Смена обстановки может помочь Дьекерешу"

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер надеется, что "смена обстановки" поможет нападающему Виктору Дьекерешу.

На старте нового сезона, своего второго за "Арсенал", 28-летний Дьекереш испытывает острый дефицит игровых минут, обычно проигрывая конкуренцию на своей позиции Каю Хаверцу.



Дьекереш сыграл заключительные 12 минут против "Челси", тогда как в трех других матчах Премьер-Лиги даже не выходил на замену.



Дьекереш выходил в стартовом составе "Арсенала" лишь на матчи против "Наполи" в Лиге Чемпионов и против "Ипсвича" в Кубке Лиги, пока не забив ни одного гола в новом сезоне.



Однако впереди международный перерыв, и Поттер надеется, что поездка в сборную поможет Дьекерешу.



"Это часть жизни футболиста. События могут происходить довольно быстро, и тебе лишь нужно справляться с этим".



"Мы знаем, насколько хорош Виктор. Мы знаем, насколько он важен. Мы с командой любим его, и я думаю, он чувствует то же самое. Иногда смена контекста, смена остановки может помочь игроку. Все мы с нетерпением ждем Виктора и хотим помочь ему наслаждаться своей игрой", — цитирует Поттера ESPN.