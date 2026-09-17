Поттер: "Смена обстановки может помочь Дьекерешу"
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер надеется, что "смена обстановки" поможет нападающему Виктору Дьекерешу.
На старте нового сезона, своего второго за "Арсенал", 28-летний Дьекереш испытывает острый дефицит игровых минут, обычно проигрывая конкуренцию на своей позиции Каю Хаверцу.
Дьекереш сыграл заключительные 12 минут против "Челси", тогда как в трех других матчах Премьер-Лиги даже не выходил на замену.
Дьекереш выходил в стартовом составе "Арсенала" лишь на матчи против "Наполи" в Лиге Чемпионов и против "Ипсвича" в Кубке Лиги, пока не забив ни одного гола в новом сезоне.
Однако впереди международный перерыв, и Поттер надеется, что поездка в сборную поможет Дьекерешу.
"Это часть жизни футболиста. События могут происходить довольно быстро, и тебе лишь нужно справляться с этим".
"Мы знаем, насколько хорош Виктор. Мы знаем, насколько он важен. Мы с командой любим его, и я думаю, он чувствует то же самое. Иногда смена контекста, смена остановки может помочь игроку. Все мы с нетерпением ждем Виктора и хотим помочь ему наслаждаться своей игрой", — цитирует Поттера ESPN.
17.09.2026 16:00
Просмотров: 521
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Судя по всему начался спад по физике, уже возраст при котором нападающие теряют кондиции...изначально не надо было его покупать, пик формы он прошёл 2 года назад...
(ответить)
После нг войдёт в форму
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий