В "Сити" довольны летними трансферами

Спортивный директор "Манчестер Сити" Угу Виана заявил, что его клуб доволен своим летним трансферным окном.

Минувшим летом "Сити" лишился ряда целого ряда игроков, включая опытнейших Бернарду Силву и Родри, взамен купив за огромные деньги Энцо Фернандеса, Эллиота Андерсона и Аюба Буадди.



По словам Вианы, в "Сити" довольны своими трансферами. Угу уверен, что новый главный тренер Энцо Мареска теперь имеет отличный подбор игроков.



"Думаю, у нас все круто, и мы довольны окном. Это было другое лето, потому что пришел новый тренер, появились новые лица, был Чемпионат Мира. Все было немного позже, чем обычно, но было важно сохранять спокойствие, придерживаться нашего плана и быть терпеливыми".



"Мы изучили ряд действительно хороших вариантов на позиции, куда хотели привести новых игроков. Когда ваш тренер доволен, вы тоже должны быть довольны".



"Мы действительно довольны окном, и все мы верим, что купили игроков, которые подходят для стиля игры Энцо. Мы также очень хорошо сработали в плане расставаний".



"Мы можем сказать хорошие вещи насчет нашего трансферного окна, но это был очень напряженный период. Теперь нам нужно подождать, нам нужно дать время новым игрокам и тренеру, чтобы внедрить свои идеи. Игрокам нужно понять, как Энцо хочет играть, и быть готовыми", — цитирует Виану Sky Sports.