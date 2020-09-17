Кэррик высказался насчет ситуации с Джей-Джеем Габриэлем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик высказался насчет ситуации с нападающим Джей-Джеем Габриэлем.

На днях стало известно, что 15-летний Габриэль уведомил "Юнайтед" о своем желании уйти из клуба. По слухам, семья Джей-Джея мечтает об Испании, что оставило бы "красных дьяволов" без серьезной компенсации за своего вундеркинда.



Однако "Юнайтед" еще не отчаялся помириться с Габриэлем, и Кэррик лично участвует в этой процессе.



"Думаю, мы должны быть очень осторожны насчет всей этой ситуации. Речь о молодом парне, ему 15 лет, и с точки зрения клуба, самое важное — заботиться о наших молодых игроках. Об их благополучии, их здоровье, их уязвимости".



"Думаю, все мы должны это очень четко осознавать в этой ситуации. Конечно, все мы в клубе вовлечены в эти разговоры. Я просто думаю, мы должны быть очень осторожны насчет этого", — цитирует Кэррика The Independent.