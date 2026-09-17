"Ливерпуль" собирается продать Эндо в январе
"Ливерпуль" собирается продать полузащитника Ватару Эндо в январе.
Эндо произвел хорошее впечатление, сыграв центрального защитника в предсезонном матче против "Комо", однако в новом сезоне Ватару пока не получил ни минуты.
Эндо попадал в число запасных на каждый из четырех первых матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, но на футбольное поле не выходил. Кроме того, Ватару не был заявлен на Лигу Чемпионов, а в поединке Кубка Лиги против "Тоттенхэма" своего шанса также не дождался.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, карьера Эндо в "Ливерпуле" практически завершена, а поскольку контракт Ватару истекает в конце сезона, в январе у "красных" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 33-летнего японца.
Добавим, три года назад "Ливерпуль" потратил 16 миллионов фунтов на приглашение Эндо из "Штутгарта".
17.09.2026 13:00
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Последние комментарии:
ну и кто будет платить деньги зная об его контракте истекающем?
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Кайседо нинуженбыл, у нас есь ендо))))
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