"Ливерпуль" решает, годится ли Мамардашвили на роль первого номера

Этот сезон станет проверкой для голкипера Георгия Мамардашвили на способность стать первым номером "Ливерпуля".

Мамардашвили прибыл в "Ливерпуль" летом 2025, хотя его приобретение у "Валенсии" за 29 миллионов фунтов было согласовано годом ранее.



"Ливерпуль" приглашал Мамардашвили не как дублера Алиссона, а как игрока, который в перспективе сможет заменить бразильского ветерана в роли первого номера.



Алиссон едва не покинул "Ливерпуль" еще прошлым летом, однако "красные", и так лишившись ряда важных игроков, заблокировали переход 33-летнего бразильца в "Ювентус".



Следующим летом "Ливерпуль" может быть бессилен помешать уходу Алиссона, потому что контракт экс-голкипера "Ромы" истекает в конце сезона.



Поэтому с высокой вероятностью к концу сезона "Ливерпулю" нужно будет выбрать один из двух вариантов: или сделать Мамардашвили своим основным голкипером, или выйти на трансферный рынок за новым первым номером.



Таким образом, сообщает The Athletic, этот сезон станет своего рода проверкой для Мамардашвили, и первый тест 25-летний грузин прошел достойно, своими сейвами поспособствовав победе 2:1 над "Тоттенхэмом" в 3-м раунде Кубка Лиги в минувший втоник.



Добавим, в прошлом сезоне Мамардашвили сыграл 20 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, чему поспособствовали регулярно возникавшие проблемы со здоровьем у Алиссона.