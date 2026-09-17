"Юнайтед" сделал новый запрос насчет Брантуэйта

"Манчестер Юнайтед" сделал новый запрос насчет защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

В 2024 году "Юнайтед" уже пытался заполучить Брантуэйта, однако оба предложения "красных дьяволов" о покупке Джаррада были отклонены.



С тех пор "Юнайтед" и лагерь Брантуэйта не прерывали контакт, и TEAMtalk стало известно, что недавно "дьяволы" активизировали диалог с представителями 24-летнего англичанина.



"Юнайтед" рассматривает Брантуэйта в качестве своей цели на лето 2027, когда истекают контракты Харри Магуайра и Лисандро Мартинеса.



Брантуэйт выглядит для "Юнайтед" идеальным кандидатом, учитывая свой возраст, профиль и опыт в Премьер-Лиге, однако Джаррад лишь год назад заключил новый долгосрочный контракт с "Эвертоном" и ныне оценивается примерно в 80 миллионов фунтов.



Самому Брантуэйту еще предстоит доказать, что он оставил позади беспокоившие его проблемы со здоровьем, из-за которых он сыграл лишь 10 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



При этом "Юнайтед" — не единственный претендент на Брантуэйта, который также находится на радаре у "Манчестер Сити", "Реала" и "Атлетико".