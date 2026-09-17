Антонио Конте "ждет звонка" от "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте был бы заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед".
Нынешний наставник "Юнайтед" Майкл Кэррик оказался под серьезным давлением из-за неважных результатов на старте нового сезона. "Красные дьяволы" набрали лишь четыре очка в четырех первых матчах Премьер-Лиги, а накануне вылетели из Кубка Лиги.
Тревожнее всего для "Юнайтед" тот факт, что у игроков совершенно иссяк тот запал, с которым они провели вторую половину прошлого сезона при Кэррике, запрыгнув на третье место в Премьер-Лиге.
Если так продолжится и дальше, то в обозримом будущем "Юнайтед" может потребоваться новый тренер, и в итальянской прессе уже появились слухи, что боссы клуба с "Олд Траффорд" задумываются о приглашении Конте.
57-летний Конте, который находится без работы после своего расставания с "Наполи" в конце прошлого сезона, настроен вернуться в футбол как можно скорее и, если верить Corriere dello Sport, "ждет звонка" от "Юнайтед".
Конте уже отклонил предложения от сборной Италии и "Фенербхаче", однако виды на Антонио, помимо "Юнайтед", также имеет "Ювентус".
За свою тренерскую карьеру Конте провел 703 матча, выиграв 58% из них. При Антонио "Челси" выигрывал Премьер-Лигу и Кубок Англии.
17.09.2026 10:00
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хз, если не конте, то никто это дерьмо не выгребет. ибо то как они играют после смены тренера и в начале нового сезона, объяснению не поддается
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