Антонио Конте "ждет звонка" от "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте был бы заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед".

Нынешний наставник "Юнайтед" Майкл Кэррик оказался под серьезным давлением из-за неважных результатов на старте нового сезона. "Красные дьяволы" набрали лишь четыре очка в четырех первых матчах Премьер-Лиги, а накануне вылетели из Кубка Лиги.



Тревожнее всего для "Юнайтед" тот факт, что у игроков совершенно иссяк тот запал, с которым они провели вторую половину прошлого сезона при Кэррике, запрыгнув на третье место в Премьер-Лиге.



Если так продолжится и дальше, то в обозримом будущем "Юнайтед" может потребоваться новый тренер, и в итальянской прессе уже появились слухи, что боссы клуба с "Олд Траффорд" задумываются о приглашении Конте.



57-летний Конте, который находится без работы после своего расставания с "Наполи" в конце прошлого сезона, настроен вернуться в футбол как можно скорее и, если верить Corriere dello Sport, "ждет звонка" от "Юнайтед".



Конте уже отклонил предложения от сборной Италии и "Фенербхаче", однако виды на Антонио, помимо "Юнайтед", также имеет "Ювентус".



За свою тренерскую карьеру Конте провел 703 матча, выиграв 58% из них. При Антонио "Челси" выигрывал Премьер-Лигу и Кубок Англии.