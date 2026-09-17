Шоу, вероятно, покинет "Юнайтед" в конце сезона

Защитник Люк Шоу, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" свободным агентом следующим летом.

Шоу является главным старожилом команды Майкла Кэррика, и этот сезон становится 12-м для Люка за "Юнайтед".



Прошлый сезон стал первым для Шоу, в котором он выходил в стартовом состав на каждый из 38 матчей в Премьер-Лиге, однако стоит отметить, что большую часть кампании "Юнайтед" приходилось играть раз в неделю.



В новом сезоне у "Юнайтед" гораздо более плотное расписание, и Шоу быстро угодил в лазарет. Матч против "Брайтона" в Кубке Лиги в среду вечером стал третьим подряд, который пропускает Люк.



Действующий контракт Шоу истекает в конце этого сезона и не предусматривает опции продления, и Daily Mail утверждает, что пока нет никаких признаков, что 31-летний англичанин получит от "Юнайтед" новую сделку.



Укрепление обороны, как ожидается, будет приоритетом "Юнайтед" следующим летом, и в Манчестере, возможно, планируют обзавестись заменой Люку, нежели конкурентом для него.