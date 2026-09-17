Джей-Джей Габриэль собирается оставить МЮ без многомиллионной компенсации

Юный нападающий Джей-Джей Габриэль собирается не просто уйти из "Манчестер Юнайтед", а оставить "красных дьяволов" без миллионов фунтов компенсации.

На днях стало известно, что 15-летний Габриэль, ярчайший талант академии "Юнайтед", уведомил клуб о своем желании прекратить свою регистрацию и уйти, причем немедленно.



Это стало совершенной неожиданностью для "Юнайтед" и случилось, когда Габриэль находился на пороге дебюта за первую команду "дьяволов".



Как сообщает Manchester Evening News, на текущей неделе Габриэль даже отказался от тренировок, что стало следствием конфликта семьи Джей-Джея и "Юнайтед".



Несмотря на интерес ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал", семья Габриэля мечтает о том, чтобы Джей-Джей перебрался в Испанию и получил шанс в "Реале" или "Барселоне".



Английские футболисты могут уехать в Европу только после исполнения 18 лет, но Габриэль обладает ирландским паспортом, что позволяет ему перейти в европейский клуб после своего 16-летия, а это случится через считанные недели.



Если бы Габриэль перешел в другой британский клуб, даже прекратив свою регистрацию, "Юнайтед" смог бы рассчитывать на многомиллионную компенсацию за воспитание игрока.



Отъезд же Габриэля в Европу означал бы, что "Юнайтед" придется довольствоваться скромными 300,000 фунтов.