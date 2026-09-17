Кэррик — о вылете МЮ из Кубка Лиги: "Беру ответственность на себя"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик взял на себя ответственность за вылет из Кубка Лиги.
Забив два быстрых гола против "Брайтона" в матче 3-го раунда Кубка Лиги, вскоре "Юнайтед" утратил контроль над игрой и в итоге три раза подряд пропустил.
"Юнайтед" крайне невыразительно провел концовку матча, и после домашнего поражения со счетом 2:3 Кэррик дал оценку сложившейся ситуации.
"Мы как коллектив не можем с этим смириться. Я беру ответственность за это на себя. Игра ближе к концу второго тайма — это на мне".
"Все мы станем лучше. Мы должны стать лучше. Мы вылетели из этого соревнования, и мы должны вернуться к тому, чтобы выигрывать футбольные матчи. В данный момент нам не по себе. Нам не должно быть по себе".
"Мы хотим побеждать и побеждать скорее. Следующий матч будет в воскресенье, и это все, о чем я думаю прямо сейчас".
"Я не чувствую давление. Есть оно или нет, меня ни капли не беспокоит. Меня в целом не беспокоит давление".
"Я понимаю, что творится снаружи и как устроен мир, но меня это не беспокоит. Что меня беспокоит, так это победы в матчах и хорошее ощущение вокруг этого места".
"Мв должны выигрывать матчи, и мы можем это делать. Я полностью уверен, что мы будем. Но, разумеется, мы должны сделать это довольно быстро, и начать предстоит в воскресенье", — цитирует Кэррика ESPN.
17.09.2026 07:00
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Последние комментарии:
да сколько можно. просто подпишите с ним контракт на 10 лет и всё забудьте о новом тренере.
Игроки, сука, должны выкладываться. посмотрите на эту обезьяну Лени Йорро, емаё, это блять ходячий мертвец. даже Холодильник в свои худшие матчи, такое себе на позволял
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И опять не тот тренер! :(((
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