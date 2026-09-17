В среду вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги.

Самым громким по вывеске матчем этого раунда станет противостояние "Ливерпуля" и "Челси". Хаби Алонсо привезет свою новую команду на "Энфилд", где ему довелось выступать в качестве игрока.



В то же время "Арсенал" отправится к "Флитвуду" из Лиги Два, а "Манчестер Сити" попытается отомстить "Брайтону" за своих соседей из "Манчестер Юнайтед", если в четверг пройдет "Норвич".



Остальные пары составлены из команд Премьер-Лиги, за исключением поединка представителей Лиги Один "Брэдфорда" и "Питерборо".



Добавим, матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 26 октября.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги



Флитвуд — Арсенал

Манчестер Сити / Норвич — Брайтон

Эвертон — Ньюкасл

Сандерленд — Брентфорд

Ливерпуль — Челси

Брэдфорд — Питерборо

Фулхэм — Кристал Пэлас

Борнмут — Астон Вилла