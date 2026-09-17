Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В среду вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги.

Самым громким по вывеске матчем этого раунда станет противостояние "Ливерпуля" и "Челси". Хаби Алонсо привезет свою новую команду на "Энфилд", где ему довелось выступать в качестве игрока.

В то же время "Арсенал" отправится к "Флитвуду" из Лиги Два, а "Манчестер Сити" попытается отомстить "Брайтону" за своих соседей из "Манчестер Юнайтед", если в четверг пройдет "Норвич".

Остальные пары составлены из команд Премьер-Лиги, за исключением поединка представителей Лиги Один "Брэдфорда" и "Питерборо".

Добавим, матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 26 октября.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Флитвуд — Арсенал
Манчестер Сити / Норвич — Брайтон
Эвертон — Ньюкасл
Сандерленд — Брентфорд
Ливерпуль — Челси
БрэдфордПитерборо
Фулхэм — Кристал Пэлас
Борнмут — Астон Вилла





Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2026 00:40

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  1. dembo 17.09.2026 01:58 # dembo
    Сюда этих подзалупалей. Жаль что не на бридже. И жаль что между матчами с петухами и мю, будет ротация жоская(

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