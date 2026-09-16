"Сандерленд" стартовал в Лиге Европы с победы над АЗ

Энцо Ле Фе "Сандерленд" стартовал на общем этапе Лиги Европы с домашней победы 1:0 над голландским АЗ.

"Сандерленд" имел заметное игровое преимущество в первом тайме и нанес более десятка ударов, но большинство из них оказались неточными.

Продолжив давить после перерыва, "черные коты" заставили соперника ошибиться. Энцо Ле Фе нарвался на фол в чужой штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 1:0.

В остатке матча команды Режиса Ле Бри имела несколько возможностей развить свое преимущество, но не сложилось.

"Сандерленд" вернулся в еврокубки после 53 лет перерыва и, как минимум, в грязь лицом не ударил, одержав победу и оформив "клин-шит".

"Сандерленд" (Англия) — АЗ (Голландия) — 1:0 (0:0)

Гол: Ле Фе 66 (пен).

"Сандерленд": Руфс, Мукиеле, Дансо (Ригг 84), Альдерете (Баллард 52), Мандава, Садики, Джака, Хьюм (Менье 67), Ле Фе, Фофана (Бробби 67), Изидор (Ангуло 67).





Метки АЗ, Лига Европы, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2026 23:55

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