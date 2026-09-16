Мерино сравнивает Доумана с Ямалем

Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино сравнил своего партнера по команде Макса Доумана со звездой "Барселоны" и сборной Испании Ламином Ямалем.

Накануне Доуман своим дублем помог "Арсеналу" одержать победу 2:4 над "Ипсвичем" в 3-м раунде Кубка Лиги. Особенно зрелищным вышел его первый гол, когда 16-летний англичанин совершил сольный проход и обыграл защитника перед ударом.



Мерино чувствует, что во многом Доуман похож на Ямаля, вместе с которым Микель выиграл Чемпионат Мира в составе сборной Испании минувшим летом.



"Да, я бы сказал, что у них есть схожие черты в плане характера. Им обоим плевать на внимание к ним, они раскрываются, когда давление сильнее всего, они всегда готовы откликнуться на вызов, и они совершенно не стесняются — даже противостоя крупнейшим именам в футболе, поэтому они очень похожи".



"Разумеется, ты хочешь, чтобы Макс блистал, выражал себя и показывал всем свой талант, но в то же время стоит помнить, что они — человеческие создания и являются частью команды".



"Хорошая вещь, что такого рода игроки — Ламин и Макс — являются особенными талантами, но в то же время они очень скромны. Они всегда хотят учиться и слушать ветеранов. Это бесценно".



"Поэтому мы счастливы обладать им, но в то же время он знает, что мы здесь, чтобы помогать ему и иногда немного подстегивать его. Он знает, что это ради его же блага. Он очень хороший парень", — цитирует Мерино Sky Sports.