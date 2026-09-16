Жоао Педро получил травму и не поедет в сборную Бразилии

Нападающий "Челси" Жоао Педро был вынужден отказаться от поездки в сборную Бразилии, сославшись на травму.

Изначально 24-летний Педро значился среди игроков, которых главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти вызвал на товарищеские матчи против Австралии и Индии.



Однако сегодня Бразильская федерация футбола объявила, что Педро не сможет отклинуться на вызов из национальной команды из-за возникших проблем со здоровьем. Вместо Жоао был приглашен Матеус Мартинелли из "Флуминенсе".



Педро целиком сыграл матч Премьер-Лиги против "Халла" в минувший уикенд и даже забил гол, который позволил "Челси" уйти от поражения (2:2).



Добавим, до международного перерыва "Челси" еще предстоит сыграть против "Брентфорда" в пятницу вечером.