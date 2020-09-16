Ив Биссума присоединился к "Аяксу"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума обрел новый клуб, присоединившись свободным агентом к голландскому "Аяксу".

Контракт Бисссума с "Тоттенхэмом" истек еще в конце прошлого сезона, в котором Ив сыграл лишь 11 матчей за "шпор".



Ранее в сентябре появились слухи, что Биссума был предложен "Челси", который в заключительный день летнего трансферного окна попрощался с Энцо Фернандесом и не смог купить Ламина Камара.



Однако "Челси", как и другие клубы Премьер-Лиги, отвергли возможность приютить 30-летнего малийца, и тот отправился в "Аякс", где, как сообщает BBC, получил контракт до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.



Суммарно Биссума сыграл 111 матчей матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Брайтона" за 25 миллионов фунтов в 2022 году, забив два гола и завоевав трофей Лиги Европы.