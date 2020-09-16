Дин Хендерсон подписал с "Пэлас" новый контракт до 2030 ода

Голкипер "Кристал Пэлас" Дин Хендерсон заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2030 года.

Хендерсон сыграл 119 матчей за "Пэлас" после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" за 20 миллионов фунтов в августе 2023.



В течение этого времени Хендерсон, чей предыдущий контракт был рассчитан до лета 2028, оформил 38 "клин-шитов" и выиграл с "Пэлас" Кубок Англии, Лигу Конференций и Суперкубок Англии.



Минувшим летом интерес Хендерсона сватали в "Челси", "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест", однако 29-летний англичанин сохранил верность "Пэлас" и был за это награжден новой сделкой.



"Будучи выдающимся голкипером, также Дин является нашим капитаном и лидером, и я абсолютно доволен, что он продлил свой контракт с "Кристал Пэлас". Впереди у него еще больше успешных лет", — сообщил президент "орлов" Стив Пэриш.