Доннарумма: "Сити" не в переходном периоде, мы проведем отличный сезон"

Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что его команда не находится в переходном периоде и надеется завоевать трофеи в этом сезоне.

Минувшим летом "Сити" сменил главного тренера, а также значительно обновил свой состав, полностью перестроив полузащиту.



Однако Доннарумма чувствует, что "Сити" подписал игроков, которые готовы сходу показывать футбол топ-уровня, поэтому Джанлуиджи не собирается потратить этот сезон впустую.



"Мне не нравится фраза "переходный период". Цель клуба — побеждать. Цель этой команды — побеждать. Мы определенно постараемся изо всех сил, чтобы достичь этого".



"Мы можем завершить сезон, выиграв что-нибудь или не выиграв ничего. Что важно, так это иметь победный настрой, выходить и сражаться за все, что можно".



"Мы сменили несколько игроков. Пришли новые. Все они являются игроками топ-уровня, которые привыкли играть на самых важных стадиях, справляться с определенными ситуациями и играть в Премьер-Лиге".



"Поначалу это непросто, когда переходишь в новый клуб, новую организацию, новый город. Но они хорошо адаптируются, и мы помогаем им почувствовать себя комфортно".



"Имеющиеся здесь игроки очень им помогают. Думаю, мы проведем отличный сезон".



"Цель — до конца сезона сражаться за все. Помимо Премьер-Лиги, есть Лига Чемпионов и два внутренних кубковых турнира", — цитирует Доннарумму Sky Sports.