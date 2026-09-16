KMI определила, что Габриэль не заслуживал удаления против "Челси"

Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) определила, что защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс не заслуживал удаления за удар голкипера "Челси" Эмилиано Мартинеса по голове.

В начале победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Челси" 5 сентября (2:1), когда "канониры" уже пропустили быстрый гол Моргана Роджерса, во время розыгрыша штрафного Габриэль пнул бутсой по голове Мартинеса, уже практически забравшего мяч.



Рефери Крис Кавана не стал наказывать бразильского защитника в этой ситуации, а система VAR не вмешалась, и KMI согласилась с этим вердиктом.



"Сразу несколько игроков находились на газоне и сражались друг с другом, пытаясь забрать мяч, и действия Габриэля не были сочтены проявлением грубости или серьезным игровым фолом", — приводит заявление комиссии Sky Sports.



Добавим, данное решение было принять KMI единодушно.