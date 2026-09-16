Мареска разочарован чрезмерным вниманием к голу Холанда

Энцо Мареска Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска разочарован чрезмерным вниманием к легитимности гола своего нападающего Эрлинга Холанда в дерби против "Манчестер Юнайтед".

После победы "Сити" в дерби Манчестера (0:1) судейскому корпусу пришлось извиниться перед "Юнайтед" и признать, что гол Холанда был засчитан ошибочно.

Дело в том, что система VAR упустила из виду офсайд Энцо Фернандеса, который не коснулся мяча, но на игровой эпизод повлиял.

Однако Мареску расстраивает, что все только и говорят об этом, забывая оценить игру "Сити" в меньшинстве.

"Думаю, это довольно плохо, что мы говорим об одном эпизоде или одном моменте, когда мы сыграли 70-75 минут вдесятером".

"Думаю, наша игра была невероятной, и я доволен игрой".

"Есть понимание того, что случилась ошибка, и на этом все. Иногда ошибка бывает в вашу сторону, иногда — против. Таков футбол".

"Три года назад, когда я был здесь (ассистентом Гвардиолы) случилось то же самое против "Юнайтед". Тот гол не был обычным голом, и никто не извинился. Мы все еще ждем извинений", — цитирует Мареску BBC.





Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Мареска, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2026 15:00

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  1. ilovemanutd 16.09.2026 15:13 # ilovemanutd
    Соглашусь, МС тоже сыграли отвратительно и дело тут не в том, что они были в меньшинстве

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