Джака мечтает попасть в европейский финал с "Сандерлендом"

Капитан "Сандерленда" Гранит Джака заявил, что мечтает попасть в европейский финал со своим клубом.

Заняв седьмое место в прошлом сезоне Премьер-Лиги, "Сандерленд" квалифицировался в Лигу Европы. "Черные коты" выступят в еврокубках впервые с сезона 1973/74.



Ранее в своей карьере Джака уже дважды достигал финала Лиги Европы, проиграв там с "Арсеналом" и "Байером". Теперь 33-летний полузащитник хочет попытать удачу еще раз.



"Стадион будет в огне. И я хочу видеть, чтобы наши игроки были в огне — с мячом и без мяча. Я всегда был мечтателем, и моя большая мечта — достичь еще одного европейского финала с этим клубом", — цитирует Джаку The Guardian.