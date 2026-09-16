Джака мечтает попасть в европейский финал с "Сандерлендом"
Капитан "Сандерленда" Гранит Джака заявил, что мечтает попасть в европейский финал со своим клубом.
Заняв седьмое место в прошлом сезоне Премьер-Лиги, "Сандерленд" квалифицировался в Лигу Европы. "Черные коты" выступят в еврокубках впервые с сезона 1973/74.
Ранее в своей карьере Джака уже дважды достигал финала Лиги Европы, проиграв там с "Арсеналом" и "Байером". Теперь 33-летний полузащитник хочет попытать удачу еще раз.
"Стадион будет в огне. И я хочу видеть, чтобы наши игроки были в огне — с мячом и без мяча. Я всегда был мечтателем, и моя большая мечта — достичь еще одного европейского финала с этим клубом", — цитирует Джаку The Guardian.
16.09.2026 14:00
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Европейский финал для Сандерленда будет, уже в эти выходные в Манчестере,отобрав очки у главных транжир АПЛ вовсе остальные команды будут только рады
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