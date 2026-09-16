Джейсон Канди: "Кэррика уволят до Рождества"
Экс-защитник "Челси" и "Тоттенхэма" Джейсон Канди считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик не доработает до Рождества.
"Юнайтед" слабо начал новый сезон Премьер-Лиги, набрав лишь четыре очка в четырех первых матчах.
В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Манчестер Сити", который с середины первого тайма играл вдесятером.
По мнению Канди, Кэррик не справится с тем, чтобы играть дважды в неделю, и увольнение Майкла не заставит себя ждать.
"Манчестер Юнайтед" стал посмешищем, Кэррика уволят до Рождества".
"Дело не в этом одном матче. История повторяется".
"Причина, почему Кэррик получил эту работу, заключается в том, что у них был один матч в неделю".
"Стоило им сыграть против "Сабаха" посреди недели, спустя четыре дня они играют против "Манчестер Сити" и не могут сделать пару передач подряд. В результате они проигрывают сопернику, который вдесятером".
"Это будет проблемой, это начало его падения, он не может заставить команду собраться", — сообщил Канди talkSPORT.
16.09.2026 13:00
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Как есть говорит! Очень пассивный и убогий футбол показывает!
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