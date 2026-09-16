Джейсон Канди: "Кэррика уволят до Рождества"

Майкл Кэррик Экс-защитник "Челси" и "Тоттенхэма" Джейсон Канди считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик не доработает до Рождества.

"Юнайтед" слабо начал новый сезон Премьер-Лиги, набрав лишь четыре очка в четырех первых матчах.

В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Манчестер Сити", который с середины первого тайма играл вдесятером.

По мнению Канди, Кэррик не справится с тем, чтобы играть дважды в неделю, и увольнение Майкла не заставит себя ждать.

"Манчестер Юнайтед" стал посмешищем, Кэррика уволят до Рождества".

"Дело не в этом одном матче. История повторяется".

"Причина, почему Кэррик получил эту работу, заключается в том, что у них был один матч в неделю".

"Стоило им сыграть против "Сабаха" посреди недели, спустя четыре дня они играют против "Манчестер Сити" и не могут сделать пару передач подряд. В результате они проигрывают сопернику, который вдесятером".

"Это будет проблемой, это начало его падения, он не может заставить команду собраться", — сообщил Канди talkSPORT.





Метки Канди, Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2026 13:00

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  1. zhanik7 16.09.2026 13:45 # zhanik7
    Как есть говорит! Очень пассивный и убогий футбол показывает!

    (ответить)

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