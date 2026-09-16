Семь вещей, что мы узнали в 4-м туре

"Халл" отказывается проигрывать, "Арсенал" и "Манчестер Сити" продолжают побеждать, а "Тоттенхэм" все еще не может забить первый гол в сезоне. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





"Красные дьяволы" не смогли воспользоваться преимуществом в дерби



Исход 199-го дерби Манчестера определили два судейских решения: красная карточка Филу Фодену в первом тайме за удар Бруну Фернандеша ногой и вмешательство системы VAR, одобрившей победный гол Эрлинга Холанда, несмотря на то, что Энцо Фернандес очевидным образом участвовал в эпизоде, находясь в офсайде.



В обоих случаях доля здравого смысла могла бы привести к иному исходу, и судейский корпус впоследствии признал, что гол Холанда не следовало засчитывать. И все же трудно утверждать, что итоговый результат оказался несправедливым по отношению к "Юнайтед".



Удаление Фодена подарило хозяевам отличный шанс, которым они не сумели воспользоваться: самый верный момент упустил Бриан Мбемо уже в компенсированное время. В январе Майкл Кэррик начал свою работу с победы 2:0 в домашнем дерби против полного состава соперника, поэтому нынешний результат стал для тренера шагом назад — он так и не смог найти способ взять игру под контроль.



Кэррик также сетовал на то, что у "Сити" было на два дня больше отдыха после матчей Лиги Чемпионов, однако сам предпочел оставить Фернандеша и других лидеров на поле все 90 минут в матче против "Сабаха", завершившемся легкой победой со счетом 4:0. В двух следующих турах Премьер-Лиги "Юнайтед" предстоит сыграть на выезде с "Фулхэмом" и принять дома "Тоттенхэм". Кэррику придется действовать мудрее, чтобы не дать неудачному старту сезона перерасти в серьезный кризис.



План Марески после удаления Фодена был идеальным



Удаление Фодена стало серьезным испытанием для Энцо Марески, проводившего свое первое дерби в качестве главного тренера "Манчестер Сити". После уверенного, но не слишком яркого старта в сезоне этот матч мог обернуться тяжелым испытанием для команды, оставшейся в меньшинстве.



Однако итальянец принял грамотные решения, позволившие добиться вдохновляющего результата и не отстать от "Арсенала" — обе команды уже начинают отрываться от своих главных конкурентов.



За первые 80 минут Мареска сделал лишь одну замену, но выход Илимана Ндиайе вместо Райана Шерки сделал игру команды в контратаках более острой и прямой. Другие новички, Энцо Фернандес и Эллиот Андерсон, быстро адаптировались: последний доминировал в центре поля во втором тайме, в ходе которого "Сити" практически не ощущал нехватки одного игрока.



В обороне Марк Гехи действовал практически безошибочно, обеспечив команде столь необходимую надежность. Победный гол Холанда был, мягко говоря, большой удачей, но игра гостей во второй половине встречи определенно заслуживала трех очков.



"Чайки" способны забивать много и без нападающих



В любой другой день любой из великолепных голов, забитых в индивидуальном стиле Хараламбосом Костуласом, Маликом Ялькуйе и Ясином Аяри, мог бы стать главным украшением учиненного "Брайтоном" разгрома "Ковентри". Однако ни один из них не мог сравниться с сенсационным пушечным ударом Льюиса Данка с 32 метров точно в "девятку".



Сама мысль о том, что центральный защитник может решиться на удар с такой дистанции, кажется невероятной, но Данк заявил, что у него "есть такой удар в арсенале", а Фабиан Хюрцелер отметил: в клубе прекрасно знают, какой техникой удара обладает Льюис.



В воскресенье Данк стал одним из пяти авторов голов; "Брайтон" продолжает демонстрировать, что способен играть иначе, чем в прошлом сезоне, когда главной ударной силой команды был Данни Уэлбек, забивший 13 мячей в Премьер-Лиге. За четыре тура новой кампании отличились уже восемь игроков — и к чему команде звездный нападающий, если центральный защитник способен так пробить по мячу?



"Арсенал" вышел сухим из воды благодаря Давиду Райе



В этом сезоне судьи должны жестко пресекать борьбу, удержания и хватания за футболки при стандартных положениях, однако в субботнем матче на "Стадионе Света" игрокам "Сандерленда" и "Арсенала" многое сходило с рук во время угловых и вбросов мяча из аута.



Ирония ситуации заключалась в том, что решение арбитра Джона Брукса назначить пенальти в ворота "Арсенала" — после того, как Эзри Конса повалил Дэна Балларда на газон во время ввода мяча из аута (что было подтверждено проверкой VAR) — вызвало споры. Были веские основания полагать, что именно искусный "бросок в стиле дзюдо" в исполнении Балларда подвел Конса — игрока, чье поведение в том эпизоде, надо признать, отнюдь не было безупречным.



И тот факт, что блестящий сейв Давида Райи сделал промах Энцо Ле Фе с пенальти не имеющим турнирного значения, не помешал Микелю Артете продемонстрировать праведный гнев. Нарочно перегибая палку, он заявил, что ему "грустно" за футбол, и заговорил о необходимости "защитить игру". Все же в этой игре при стандартах позволяли себе много игроки обеих команд и то, что "попался" на "горячем" только "Арсенал" — лишь небольшое невезение, но никак не заговор судей против "канониров".



Оборона "Челси" по-прежнему выглядит уязвимо



"Челси" недостаточно любит обороняться. Первый гол "Халла" в субботу стал тому подтверждением. Мало Гюсто был переигран Райаном Джайлсом, а Мохамед Беллуми сравнял счет, когда Йоррел Хато неправильно оценил навес левого защитника "Халла".



Хаби Алонсо назвал это слабым приемом. Главный тренер "Челси" заменил Хато в перерыве, но проблемы не связаны с одним игроком. Эмилиано Мартинес, подписанный на замену Роберту Санчесу, пока не убедителен в воротах. Весле Фофана по-прежнему не оправдывает ожиданий, Леви Колуилл восстанавливается после травмы, а Максанс Лакруа неожиданно остался на скамейке запасных в матче против "Халла". "Челси" пропустил 12 голов в первых шести играх при Алонсо во всех соревнованиях. Они по-прежнему несерьезны.



"Тоттенхэм" по-прежнему без голов



Роберто Де Дзерби заявил, что между ним и Матисом Телем "нет никаких проблем" — хотя никто всерьез и не предполагал обратного. "Я люблю Матиса и как игрока, и как человека", — сказал главный тренер "Тоттенхэма".



И все же матч против "Эвертона" сложился для Теля неудачно. Не попав в стартовый состав, по ходу игры он получил от Де Дзерби наглядный урок того, как нужно действовать на позиции "девятки". Тренер перевел Теля в центр нападения в концовке, хотя изначально выпустил его на привычном левом фланге.



Суть советов Де Дзерби сводилась к следующему: играть на грани офсайда и атаковать вратарскую площадь. Однако беззубость "Тоттенхэма" в завершающей стадии атак не была виной Теля. Куда большее беспокойство вызывал Доминик Соланке, который вновь оказался практически незаметным на поле в матче Премьер-Лиги. Неэффективен был и Омар Мармуш: сначала он играл слева, а затем ненадолго переместился на позицию центрального нападающего после замены Соланке. Игре Соланке мешали травмы, но 12 голов в Премьер-Лиге с момента перехода в клуб за 65 миллионов фунтов в августе 2024 — это недостаточный показатель.



В случае с "Лидсом" ожидания стоит пересмотреть



На каком этапе удачный старт перерастает в нечто более значимое? Возможно, этот момент еще не настал — или же, наоборот, уже близок. Но когда в сумбурный вечер понедельника на "Элланд Роуд" мячи один за другим влетали в сетку ворот, трудно было не задуматься о том, что границы ожиданий насчет "Лидса", вероятно, сдвигаются.



Если расспросить тех, кто был в курсе дел "Лидса" летом, станет ясно: существовало предчувствие, что в этом сезоне может произойти нечто особенное. Освоившись в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, команда заложила фундамент, а успешное летнее трансферное окно казалось катализатором, способным вернуть в Западный Йоркшир еще более светлые времена.



Но даже с учетом этого оптимизма, матч против "Ньюкасла" полулился особенным. "Лидс" не просто обыграл "Ньюкасл" — команду, которая тоже бодро начала сезон под руководством Маттиаса Яйссле, — он буквально разгромил соперника. Благодаря этой победе подопечные Даниэля Фарке поднялись на третье место в турнирной таблице.



Возможно, в мире, где успеха требуют немедленно, эта ситуация преподает урок терпения обоим клубам. Когда великолепный Доминик Калверт-Левин довел счет до 3:0 еще в первом тайме, болельщики на "Элланд Роуд", должно быть, не верили своим глазам — в такие моменты легко забыть, что еще год назад многие фанаты считали, что время Фарке в клубе вышло.



Решение перейти на схему с тремя центральными защитниками в матче против "Манчестер Сити" в ноябре прошлого года спасло его карьеру и привело к подъему: "Лидс" обеспечил себе продление прописки в элите, а затем блестяще начал новый сезон. Если этот успех удастся закрепить победой над "Кристал Пэлас" в воскресенье, возможно, эта команда способна на большее, чем многие предполагали изначально.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru