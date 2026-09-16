Терри дал совет "Челси" по улучшению игры в обороне

Бывший капитан "Челси" Джон Терри дал совет команде Хаби Алонсо по улучшению своей оборонительной игры.

Несмотря на яркую игру в атаке на старте нового сезона, в обороне "Челси" ужасен. "Синие" пропустили уж девять голов в четырех матчах Премьер-Лиги, что является четвертым худшим результатом в дивизионе.



Опираясь на свой громадный опыт, Терри советует игрокам "Челси" сосредоточиться на хорошем исполнении базовых вещей.



"Когда переживаешь такие моменты как игрок, нужно действительно хорошо делать базовые вещи. Это единственный совет, который я могу дать в такие моменты".



"Я говорю о реально базовых вещах вроде блоков, отборов, выносов головой после угловых и аутов, всех этих мелочей. Просто выноси мяч как можно дальше и заставляй людей перед тобой трудиться как можно упорнее. Для меня это реальная база, и ты не наблюдаешь этого в достаточном количестве".



"Это то, чего хотят болельщики. Они хотят видеть, как игрок стелется в подкате и выносит мяч на угловой".



"Я столько раз шел таким образом в отбор или выносил мяч головой, и фанаты это обожают. Такого рода детали нужны защитнику, чтобы заставить твою кровь закипать, и нам нужно быть лучше в этих маленьких моментах", — цитирует Терри Sky Sports.