О'Хара желает "Тоттенхэму" вылета из Премьер-Лиги

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что "шпоры" должны вылететь из Премьер-Лиги в этом сезоне.

Несмотря на огромные инвестиции в состав, "Тоттенхэм" провалил старт нового сезона. "Шпоры" не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола в Премьер-Лиге, а накануне уступили "Ливерпулю" со счетом 3:1 и вылетели из Кубка Лиги.



Очередной плохой результат "Тоттенхэма" переполнил чашу терпения О'Хары, которому кажется, что "шпоры" должны пройти очищение Чемпионшипом, чтобы избавиться от своей "болезни".



"Серьезно, что происходит? Такое ощущение, что я просыпаюсь каждый день утром, и происходит одно и то же. Каждый раз, когда "Тоттенхэм" играет, я смотрю на расписание и думаю: "Сегодня вечером играет "Тоттенхэм", что ж, снова продуем".



"Я не знаю, что и сказать. Это День сурка".



"Я здесь (в радиоэфире) уже пять лет, и у меня был один хороший вечер. Один. Финал Лиги Европы, вот и все".



"Это полная чушь, и мне это уже надоело. Мне известно, что все отлично, и все остальные наслаждаются этим, но это уже становится нелепо".



"Что теперь будет с "Тоттенхэмом"? Мы подхватили заболевание. Мы разучились побеждать. Даже когда мы забиваем, нас обыгрывают".



"В каждом матче, несмотря ни на что. "Тоттенхэм" обыгрывают. Потратили 400 миллионов фунтов — нас обыгрывают. Забили — нас обыгрывают. Новый тренер — нас обыгрывают. Мы подхватили заболевание".



"Знаете, что должно произойти? Мы должны вылететь. Настолько мы плохи. Единственная причина, почему мы избежали вылета в прошлом сезоне, заключается в том, что "Астон Вилла" провалилась (в матче с "Тоттенхэмом"), а у "Эвертона" мы украли победу".



"Я думал, что мы начнем новый сезон и покажем что-нибудь другое, что-нибудь позитивное. Нет, снова полная фигня. Мы не заслуживаем играть с командами Премьер-Лиги. Мы абсолютно бесполезны", — сообщил О'Хара talkSPORT.