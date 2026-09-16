Кэррик уверен, что разочарование от дерби Манчестера подстегнет "Юнайтед"

Майкл Кэррик Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик уверен, что его команда сможет использовать свое разочарование от дерби против "Манчестер Сити" как мотивацию.

В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Сити", пропустив ошибочно засчитанный гол Эрлинга Холанда.

У Кэррика и его подопечных осталось чувство несправедливости после дерби Манчестере, и в преддверии матча Кубка Лиги против Майкл заявил, что ожидает правильной реакции.

"Когда происходит подобное, это придает вам нечто, что вы сможете использовать в будущем. Игроки смогут использовать это как свое преимущество. Думаю, за мое время здесь они это уже показывали. У нас были неудачи, на которые они особенно хорошо реагировали, демонстрируя действительную хорошую игру и результаты".

"Нам нужно двигаться дальше. Мы по-прежнему должны думать о себе, и мы должны выигрывать матчи. Мы выиграли много матчей, и нам нужно продолжать делать это".

"Я понимаю, что это новый сезон, и прямо сейчас у нас не то количество очков как мы хотим. Я не скрываю этого. Важно вернуть это победное ощущение, вернуть привычку побеждать. Конечно, проще сказать, чем сделать, но мы способны на это", — цитирует Кэррика Daily Mail.





Метки Кэррик, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2026 08:00

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  1. zhanik7 16.09.2026 08:13 # zhanik7
    Твой пассивный футбол вот главное разочарование!!!!

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