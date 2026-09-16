Кэррик уверен, что разочарование от дерби Манчестера подстегнет "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик уверен, что его команда сможет использовать свое разочарование от дерби против "Манчестер Сити" как мотивацию.

В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Сити", пропустив ошибочно засчитанный гол Эрлинга Холанда.



У Кэррика и его подопечных осталось чувство несправедливости после дерби Манчестере, и в преддверии матча Кубка Лиги против Майкл заявил, что ожидает правильной реакции.



"Когда происходит подобное, это придает вам нечто, что вы сможете использовать в будущем. Игроки смогут использовать это как свое преимущество. Думаю, за мое время здесь они это уже показывали. У нас были неудачи, на которые они особенно хорошо реагировали, демонстрируя действительную хорошую игру и результаты".



"Нам нужно двигаться дальше. Мы по-прежнему должны думать о себе, и мы должны выигрывать матчи. Мы выиграли много матчей, и нам нужно продолжать делать это".



"Я понимаю, что это новый сезон, и прямо сейчас у нас не то количество очков как мы хотим. Я не скрываю этого. Важно вернуть это победное ощущение, вернуть привычку побеждать. Конечно, проще сказать, чем сделать, но мы способны на это", — цитирует Кэррика Daily Mail.