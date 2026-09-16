Тухель жалеет, что не полакомился мексиканской травой
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель жалеет, что не съел траву газона "Ацтеки", где его команда одержала героическую победу над Мексикой на Чемпионате Мира минувшим летом.
В июле английская сборная отпраздновала победу 2:3 над мексиканцами, одними из хозяев ЧМ-2026, и тот матч оказался одним из самых захватывающих на турнире.
Тот матч был сыгран на легендарном стадионе "Ацтека", который находится на высоте 2,240 метров над уровнем моря, и Тухель слишком поздно понял, что хотел бы унести частичку истории внутри себя.
"После матча я отправил текстовое сообщение другу. Я просто написал: "Жалею, что не съел траву после матча, чтобы сохранить что-нибудь из этого матча в своем организме навсегда". Такое ощущение у меня было. Такой был момент", — цитирует Тухеля The Telegraph.
16.09.2026 07:00
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