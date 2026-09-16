Артета: "Доуман — невероятный игрок"

Макс Доуман Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что счастлив обладать полузащитником Максом Доуманом.

Накануне вечером 16-летний Доуман своим дублем вдохновил "Арсенал" на победу 2:4 над "Ипсвичем" в 3-м раунде Кубка Лиги.

Особенно впечатляющим вышел первый гол Доумана, и Артета восхищается тем, что его подопечный делает в столь юном возрасте.

"Как же приятно обладать им, Марли (Салмоном) — тоже. Да, это неизбежно, что о Максе будут говорить, когда он забивает и создает моменты, как сегодня вечером. Это нормально".

"Я бы сказал, он может совершать эти действия непринужденно. Это его главное качество, а в обороне он демонстрирует прилежность и способность выполнять свою работу, что непросто, ведь ему 16 лет. Он может создавать такие моменты, но также он стабилен на протяжении матча".

"Учитывая предъявляемые нами требования, соблюдать их крайне сложно, а он справляется с этим все лучше, лучше и лучше".

"Он невероятный игрок благодаря своему характеру и тому, как он любит играть на высшем уровне".

"С такого рода ажиотажем вокруг своей персоны непросто справиться, я понимаю это, и поэтому мы должны позаботиться о нем. Ему 16 лет. Такое нечасто увидишь в этой лиге".

"В других лигах Европы совершенно другой контекст, но в этой лиге требования к игрокам огромны, и нам нужно убедиться, что он в правильном положении и правильно подготовлен всякий раз, когда мы бросаем его в бой".

"Ему нужно улучшить много вещей, но то, что он уже делает в 16 лет, просто невероятно", — цитирует Артету Sky Sports.





Метки Арсенал, Артета, Доуман, Ипсвич, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2026 06:00

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