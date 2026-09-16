Артета: "Доуман — невероятный игрок"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что счастлив обладать полузащитником Максом Доуманом.

Накануне вечером 16-летний Доуман своим дублем вдохновил "Арсенал" на победу 2:4 над "Ипсвичем" в 3-м раунде Кубка Лиги.



Особенно впечатляющим вышел первый гол Доумана, и Артета восхищается тем, что его подопечный делает в столь юном возрасте.



"Как же приятно обладать им, Марли (Салмоном) — тоже. Да, это неизбежно, что о Максе будут говорить, когда он забивает и создает моменты, как сегодня вечером. Это нормально".



"Я бы сказал, он может совершать эти действия непринужденно. Это его главное качество, а в обороне он демонстрирует прилежность и способность выполнять свою работу, что непросто, ведь ему 16 лет. Он может создавать такие моменты, но также он стабилен на протяжении матча".



"Учитывая предъявляемые нами требования, соблюдать их крайне сложно, а он справляется с этим все лучше, лучше и лучше".



"Он невероятный игрок благодаря своему характеру и тому, как он любит играть на высшем уровне".



"С такого рода ажиотажем вокруг своей персоны непросто справиться, я понимаю это, и поэтому мы должны позаботиться о нем. Ему 16 лет. Такое нечасто увидишь в этой лиге".



"В других лигах Европы совершенно другой контекст, но в этой лиге требования к игрокам огромны, и нам нужно убедиться, что он в правильном положении и правильно подготовлен всякий раз, когда мы бросаем его в бой".



"Ему нужно улучшить много вещей, но то, что он уже делает в 16 лет, просто невероятно", — цитирует Артету Sky Sports.