Дубль 16-летнего Доумана помог "Арсеналу" пройти "Ипсвич" в Кубке Лиги

Дубль 16-летнего Макса Доумана помог "Арсеналу" одержать победу 2:4 над "Ипсвичем" и выйти в 4-й раунд Кубка Лиги.

Не став откладывать дело в долгий ящик, "канониры" открыли счет уже на седьмой минуте. Макс Доуман совершил сольный проход из глубины поля в чужую штрафную, на границе площадки обвел защитника и поразил ворота — 0:1.



На 16-й минуте "трактористы" потеряли мяч возле своей штрафной и сразу же получили контратаку, в завершении которой Нони Мадуэке спокойно обработал мяч внутри площадки и затем нанес удар — 0:2.



В самом начале второго тайма Доуман получил короткий пас на правом краю штрафной от Мартина Субименди, приблизился к углу вратарской и отправил мяч в цель — 0:3.



На 58-й минуте Микель Мерино свободно принял мяч на границе штрафной, а затем пробил с отскоком от штанги — 0:4.



Спустя четыре минуты "Ипсвичу" удалось размочить счет. Это Анис Мехмети пробил в касание после передачи партнера назад внутри штрафной — 1:4.



Точку в матче в компенсированное время поставил Чуба Акпом, развернувшись в штрафной и поразив ворота своей бывшей команды — 2:4.



Также 3-й раунд турнира преодолели "Фулхэм" и "Брентфорд", одолев соперников классом ниже.



"Ипсвич" — "Арсенал" — 2:4 (0:2)



Голы: Мехмети 62, Акпом 90 — Доуман 7, 47, Мадуэке 16, Мерино 58.



"Ипсвич": Уолтон, Фурлонг, Кипре, Гривз, Уаттара (Дэвис 68), Луиш (Лукич 81), Нуньес, Макатир (Эгели 69), Мехмети, Филоджин (Кларк 61), Флемминг (Акпом 61).



"Арсенал": Аррисабалага, Салмон, Магальяэс (Конса 45), Льюис-Скелли, Субименди (Ибрахим 85), Гимараэс (Жюльенн 64), Мерино, Доуман, Мадуэке (Эдегор 76), Эзе (Цолис 76), Дьекереш.



Предупреждения: Макатир, Нуньес.



"Вест Хэм" — "Фулхэм" — 2:3 (2:2)



Голы: Морато 16, Пабло 45 — Мунис 13, Паласиос 37, Бобб 78.



"Рединг" — "Брентфорд" — 1:2 (0:2)



Голы: О'Коннор 72 — Уилсон 3, Карвалью 45.



"Питерборо" — "Барнсли" — 3:3 (2:2) победа "Питерборо" в серии пенальти — 7:6



Голы: Леонард 19, Ормерод 27, 88 — Макгихан 1, Клири 40, 74.