"Ливерпуль" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Лиги

Алексис Макаллистер "Ливерпуль" одержал домашнюю победу 3:1 над "Тоттенхэмом" в рамка 3-го раунда Кубка Лиги.

Относительно безголевого матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" на выходных в стартовом составе "красных" уцелел только Рональд Араухо.

Наставник "шпор" Роберто Де Дзерби сделал на две перестановки меньше. Энди Робертсон начал матч против своего бывшего клуба на лавке запасных.

Первое слово в матче сказали гости, но Георгию Мамардашвили удалось ногой отразить удар Лукаса Бергвалла из центра штрафной. Хозяева ответили на это моментом Луиса Кумаса, однако тому не позволил отличиться Мартин Дубравка.

На 21-й минуте Рио Нгумоа дерзко вошел в штрафную по правому краю, после чего отпасовал под удар Алексису Макаллистеру — 1:0.

В остатке первого тайма "Тоттенхэм" успел загубить еще один верный момент. Это Мохаммед Кудус со считанных метров пробил в касание выше ворот.

Вскоре после перерыва "Ливерпуль" сделал разницу в счете комфортной. Оказавшись на левом краю штрафной, Коди Гакпо дернул Арчи Грея и сильно пробил — 2:0.

"Шпоры" не опустили рук и на 69-й минуте смогли забить. Мамардашвили ошибся на выходе при подаче углового, и Конор Галлахер головой отправил мяч в ворота — 2:1.

Хозяева оказались в очень шатком положении и вполне могли пропустить еще, однако в компенсированное время Доминик Собослаи, незадолго до этого не сумев пробить Дубравку, классно поразил чужие ворота с дистанции — 3:1.

"Тоттенхэм" заставил своего соперника понервничать в концовке и имел шансы сравнять счет, но в итоге проиграл, и этот результат не назовешь несправедливым.

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" — 3:1 (1:0)

Голы: Макаллистер 21, Гакпо 54, Собослаи 90 — Галлахер 69.

"Ливерпуль": Мамардашвили, Фримпонг, Араухо, Гомес (Жаке 45), Керкез, Макконнелл (Собослаи 62), Ньони (Гравенберх 62), Гакпо, Макаллистер, Нгумоа (Барколя 72), Кумас (Исак 86).

"Тоттенхэм": Дубравка, Грей, Адарабиойо, Сенеси, Удоджи (Робертсон 57), Бентанкур (Фернандеш 57), Бергвалл, Галлахер (Мэддисон 75), Кудус (Савиньо 75), Мармуш, Тель (Соланке 85).

Предупреждения: Араухо, Фримпонг, Керкез — Мармуш, Бентанкур.





Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2026 23:55

Количество просмотров Просмотров: 261

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. gidro-met 16.09.2026 00:09 # gidro-met
    ТТХ не хватает химии и тонкого взаимодействия в атаке . Тель , Соланке - очень посредственно , Мпрмуши и Савиньи - лавочники индивидуалы - что с них взять

    (ответить)

  2. sausage 16.09.2026 00:09 # sausage
    Норм матч. Не хочется даже обсуждать плюсы и минусы, сегодня почти все рубились по полной, особенно в концовке. И Фримпонг неплохо отработал, и грузон отстоял на "отлично", и даже Кумас, который вроде ничего не создал по своей позиции, но отработал "от и до" и был полезен. Про Ньони и Нгумоа промолчу, не их день. Для последнего уже который по счёту)

    (ответить)

  3. v-0987654321 16.09.2026 00:02 # v-0987654321
    Пи3децский контракт Собаслаю

    зарплату в три раза больше отступных 290 млн ф с

    псж эйндховен , Реал , Сити ,пздц как подтихаря наблюдают

    (ответить)

  4. dembo 16.09.2026 00:01 # dembo
    Жоский отскок подзалупаля

    (ответить)

  5. dexter 15.09.2026 23:59 # dexter
    Вроде победа, а вроде, а нах оно надо? Слить рофлотурик, разъебать ЛЧ и пускай резерв играет в ЕК, благо формат позволяет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: