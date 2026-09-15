"Ливерпуль" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Лиги

"Ливерпуль" одержал домашнюю победу 3:1 над "Тоттенхэмом" в рамка 3-го раунда Кубка Лиги.

Относительно безголевого матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" на выходных в стартовом составе "красных" уцелел только Рональд Араухо.



Наставник "шпор" Роберто Де Дзерби сделал на две перестановки меньше. Энди Робертсон начал матч против своего бывшего клуба на лавке запасных.



Первое слово в матче сказали гости, но Георгию Мамардашвили удалось ногой отразить удар Лукаса Бергвалла из центра штрафной. Хозяева ответили на это моментом Луиса Кумаса, однако тому не позволил отличиться Мартин Дубравка.



На 21-й минуте Рио Нгумоа дерзко вошел в штрафную по правому краю, после чего отпасовал под удар Алексису Макаллистеру — 1:0.



В остатке первого тайма "Тоттенхэм" успел загубить еще один верный момент. Это Мохаммед Кудус со считанных метров пробил в касание выше ворот.



Вскоре после перерыва "Ливерпуль" сделал разницу в счете комфортной. Оказавшись на левом краю штрафной, Коди Гакпо дернул Арчи Грея и сильно пробил — 2:0.



"Шпоры" не опустили рук и на 69-й минуте смогли забить. Мамардашвили ошибся на выходе при подаче углового, и Конор Галлахер головой отправил мяч в ворота — 2:1.



Хозяева оказались в очень шатком положении и вполне могли пропустить еще, однако в компенсированное время Доминик Собослаи, незадолго до этого не сумев пробить Дубравку, классно поразил чужие ворота с дистанции — 3:1.



"Тоттенхэм" заставил своего соперника понервничать в концовке и имел шансы сравнять счет, но в итоге проиграл, и этот результат не назовешь несправедливым.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" — 3:1 (1:0)



Голы: Макаллистер 21, Гакпо 54, Собослаи 90 — Галлахер 69.



"Ливерпуль": Мамардашвили, Фримпонг, Араухо, Гомес (Жаке 45), Керкез, Макконнелл (Собослаи 62), Ньони (Гравенберх 62), Гакпо, Макаллистер, Нгумоа (Барколя 72), Кумас (Исак 86).



"Тоттенхэм": Дубравка, Грей, Адарабиойо, Сенеси, Удоджи (Робертсон 57), Бентанкур (Фернандеш 57), Бергвалл, Галлахер (Мэддисон 75), Кудус (Савиньо 75), Мармуш, Тель (Соланке 85).



Предупреждения: Араухо, Фримпонг, Керкез — Мармуш, Бентанкур.