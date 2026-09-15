Уэбб объяснил осечку VAR при голе Холанда в дерби Манчестера

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, почему система VAR проглядела офсайд у полузащитника "Манчестер Сити" Энцо Фернандеса в эпизоде с голом Эрлинга Холанда против "Манчестер Юнайтед".

После дерби Манчестера организация Уэбба была вынуждена принести извинения "Юнайтед" за ошибочно засчитанный гол Холанда.



И хотя Фернандес, находившийся на пути летевшего к Холанду мяча, снаряда не коснулся, офсайд Энцо никак нельзя было считать пассивным, а судейская бригада этого даже не подумала.



По словам Уэбба, арбитр VAR Мэтт Донохью был слишком сосредоточен на Холанде и лишь проверил, что Фернандес не коснулся мяча, не оценив влияние Энцо на игровой эпизод.



"Я был по-настоящему расстроен этим решением. Все мы. Никто не расстроился больше, чем сами арбитры. Они испытывают большую личную гордость от того, что делают, и сейчас им, разумеется, больно от того, что они не разобрались в этой ситуации. Они не вернутся к работе до международного перерыва".



"Арбитр VAR был предельно сосредоточен на Холанде. Он установил, что Холанд в правильном положении, и посчитал, что гол легитимен".



"Он в полной мере не оценил влияние положения Фернандеса. Он посмотрел, касается ли Фернандес мяча, потому что это имело бы последствия для забившего гол Холанда".



"В тот момент у него (Донохью) возникло туннельное зрение. Остальная его команда должна была вытащить его из этого туннеля, чего, к сожалению, не произошло".



"Это выглядит как явный субъективный офсайд, потому что Фернандес не касается мяча, но явным образом влияет на игру, и то, что это не было определено, по-настоящему расстраивает".



"Гол следовало отменить. К большому сожалению, этого не произошло, и мы проанализируем это и постараемся извлечь урок на будущее, чтобы такого рода необычная ошибка не повторилась", — цитирует Уэбба BBC.