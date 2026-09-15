Кэррик поведал, когда Балеба дебютирует за "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик подтвердил, что полузащитник Карлос Балеба будет доступен на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" сразу после международного перерыва.

В конце августа "Юнайтед" приобрел Балеба у "Брайтона" за 70 миллионов фунтов, однако 22-летний камерунец до сих пор не дебютировал за "красных дьяволов" из-за травмы лодыжки.



Балеба пропустит матч против своего бывшего клуба "Брайтона" в Кубке Лиги в среду, а также не сыграет против "Фулхэм" в воскресенье, но этим отсутствие 22-летнего камерунца должно ограничиться.



"Да, он определенно будет доступен (на матч против "Тоттенхэма" 10 октября). Он вернется в общую группу в течение недели или около того, поэтому после международного перерыва он будет в хорошей форме".



"Карлос прибыл к нам травмированным, и он отчаянно хочет быть частью коллектива и полноценно тренироваться с парнями. Этот игрок обладает мастерством, поэтому мы его и купили, и особенно хорошо он уравновешивает динамику полузащиты", — цитирует Кэррика The Independent.